पुणे: अधिक नशा येण्यासाठी गावठी दारूमध्ये केलेला ‘स्पिरिट’ व ‘मिथेनॉल’चा अतिरिक्त वापर व त्याचे सेवन केल्यामुळे मृत्यू झाला असल्याची शक्यता ससून रुग्णालयातील वैद्यकीय सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, गावठी दारूचे प्राशन केलेल्या ३ रुग्णांचा ससून रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ससून रुग्णालयात पांढरे मळा येथील एक व ससाणेनगर येथील दोन अशा तीन जणांना गुरुवारी रात्री उपचारासाठी दाखल केले होते. .त्या वेळी त्यांना उलट्या, जुलाब, मळमळ व डोळ्यांची अधू झालेली दृष्टी अशी लक्षणे होती. दाखल केल्यानंतर दोन ते तीन तासांतच त्यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, दापोडी येथील एका व्यक्तीचा रुग्णालयात आणण्यापूर्वीच मृत्यू झाला होता. अशा चौघांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन शुक्रवारी सकाळी रुग्णालयात झाले व त्यांचे मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आले..Fuel Price Hike: इंधनाचे दर पुन्हा वाढले! पंधरा दिवसांत दुसरी भाववाढ; मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी.‘मिथेनॉल’ने जाते दृष्टीमिथेनॉल हे ज्वलनशील सेंद्रिय रसायन आहे व ते औद्योगिक वापरासाठी असते. रंग, प्लॅस्टिक, डिंक आणि इंधन तयार करण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. मात्र अलीकडे त्याचा वापर गावठी दारूमध्ये पिणाऱ्याला अधिक नशा येण्यासाठी केला जातो. मात्र, त्याचे प्रमाण वाढल्याने ते पिणाऱ्याच्या डोळ्यांच्या नसांवर (ऑप्टिक नर्व्ह) परिणाम करते. त्याने रुग्णाची दृष्टी जाते. इतकेच नव्हे तर मेंदूच्या नसांवरही परिणाम होत असल्याने मेंदूवरही परिणाम होतो. या रुग्णांना हाच त्रास झाला असण्याची शक्यता आहे. उपचारादरम्यान त्यांना दिलेल्या औषधांमुळे शवविच्छेदनात नेमके कारण सापडत नाही.."रुग्णालयात तीन जणांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे, तर एका रुग्णाला उपचारासाठी दाखल करण्याआधीच त्याचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन केले असून त्यांचे महत्त्वाचे अवयव हे रासायनिक विश्लेषणासाठी पाठविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर त्यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण कळेल."- डॉ. एकनाथ पवार, अधिष्ठाता, ससून रुग्णालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.