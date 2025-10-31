पुणे

Pune Metro : डेक्कन मेट्रो स्थानकावरून पेठांमध्ये थेट प्रवेश; २५ कोटी रुपये खर्चून १०८ मीटर लांबीचा पादचारी पूल उभारणी अंतिम टप्प्यात

Metro Foot Over Bridge Connecting Deccan and Narayan Peth : डेक्कन जिमखाना आणि नारायण पेठेला जोडणारा महामेट्रोचा पादचारी पूल दोन महिन्यांत तयार होणार असून, त्यामुळे बाबा भिडे पुलावरील वाहतूक नवीन वर्षात सुरू होण्याची शक्यता आहे.
Pune Metro's crucial 108-meter foot over bridge linking Deccan to Narayan Peth set for December completion.

Pune Metro's crucial 108-meter foot over bridge linking Deccan to Narayan Peth set for December completion

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : डेक्कन जिमखाना आणि नारायण पेठेला जोडणारा महामेट्रोचा पादचारी पूल येत्या दोन महिन्यांत तयार होणार आहे. त्यामुळे बाबा भिडे पुलावरील वाहतूक नव्या वर्षातच सुरू होईल, अशी चिन्हे आहेत.

