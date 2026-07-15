Pune Metro Delay: हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोचा मुहूर्त पुन्हा हुलकावणी; पीएमआरडीएच्या चौथ्या घोषणेलाही फोल

पुणे : हिंजवडी - शिवाजीनगर मार्गावरील मेट्रोचा पहिला टप्पा १५ जुलैपर्यंत सुरू करण्याचा पुणे महानगर क्षेत्र प्राधिकरणाचा (पीएमआरएडीए) दावा पुन्हा एकदा फोल ठरला आहे. हा मार्ग सुरू होण्यासाठी ‘जर’, ‘तर’ च्या शक्यतांवर प्रशासन अवलंबून आहे. .‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी १० जून रोजी पत्रकार परिषदेत हिंजवडी- शिवाजीनगर मार्गावरील मेट्रोचा पहिला टप्पा १५ जुलैपर्यंत सुरू होईल, असे म्हटले होते. तर, शिवाजीनगरसह उर्वरित ११ पैकी ५ मेट्रो स्थानकांची कामे ऑगस्टअखेरीस पूर्ण होईल आणि शेवटच्या सहा स्थानकांची कामे डिसेंबरअखेर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असेल. मात्र, त्यासाठी जून- जुलै २००७ ची मुदत मागितली आहे, असे सांगितले होते. प्रत्यक्षात या मार्गावरील मेट्रोचा पहिला टप्पा अद्याप कार्यान्वित झालेला नाही. या मार्गावरील मेट्रो सुरू करण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ने या पूर्वी चार वेळा घोषणा केल्या होत्या. परंतु, त्या हवेतच विरल्या..पुणे मेट्रो लाईन ३ (पुणेरी मेट्रो) बाबत २०१७ मध्ये निर्णय झाला. सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर टाटा ग्रूप, सिमेंन्स या कंपन्या पीएमआरडीएबरोबर भागीदारी तत्त्वावर मेट्रो उभारत आहे. त्यासाठी सुमारे ८ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या मार्गाचे पुढील ३५ वर्षे संचलन केओलिस कंपनी करणार आहे..या बाबत मेट्रोचे प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या ‘पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड’ (पीआयसीटीएमआरएल) कंपनीकडे विचारणा केली असता, तेथील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, ‘पहिल्या टप्प्यातील मार्गाची आणि १२ स्थानकांची पाहणी मेट्रो मार्गांच्या सुरक्षिततेची पाहणी करणाऱ्या कमिशनर ऑफ मेट्रो रेल्वे सेफ्टी (सीएमआरएस) च्या सहा अधिकाऱ्यांच्या पथकाने ५ ते ९ जुलै दरम्यान केली आहे. मात्र, पाहणीतील त्यांची निरीक्षणे, मार्ग सुरक्षित आहे किंवा नाही, त्यात काय सुधारणा करायच्या याचा अहवाल त्यांनी अद्याप दिलेला नाही. हा अहवाल आल्यावर आणि त्यात काही बदल सुचविल्यास ते करून मार्गावर प्रवासी वाहतूक सुरू करता येईल. मार्गावरील वाहतूक सुरू करण्याची आमची तयारी झालेली आहे.’.पहिल्या टप्प्यात सुरू होणारा मार्ग आणि स्थानके१ - माण २ - माण एमआयडीसी सर्कल फेज २ ३) माण बसस्थानक ४)हिंजवडी फेज २ ५) हिंजवडी फेज २ (सर्कल १) ६)पद्मभूषण चौक ७) श्री शिवछत्रपती शिवाजी महाराज चौक, हिंजवडी ८) हिंजवडी फेज १ ९) वाकड चौक १०) श्री शिव छत्रपती क्रिडा संकुल (बालेवाडी) ११) मिटकॉन (बालेवाडी) आणि १२) आर. के. लक्ष्मण संग्रहालय (बालेवाडी).विमान वाहतूक राज्यमंत्री पाठपुरावा करणार ?मेट्रो मार्गांच्या सुरक्षिततेची पाहणी करून परवानगी देण्याची जबाबदारी कमिशनर ऑफ मेट्रो रेल्वे सेफ्टी (सीएमआरएस) या केंद्र सरकारच्या विभागाकडे आहे. हा विभाग नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या अखत्यारित येतो. या विभागाचे राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ पुण्याचे खासदार असूनही ९ जुलै रोजी झालेल्या पाहणीचा अहवाल ‘पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड’ (पीआयसीटीएमआरएल) कंपनीला अद्याप मिळालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.