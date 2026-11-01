Pune Metro: पुणेकरांसाठी मोठी बातमी! मेट्रो मार्गिका ३ च्या तिकीट दरांची घोषणा; ३ नोव्हेंबरला मोदींच्या हस्ते उद्घाटन

पुणे : पुणे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेला नवी दिशा देणाऱ्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिका ३ च्या उद्घाटनाची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. या मार्गिकेच्या प्रवासासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) तिकीट दरांची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रवाशांना किमान १२ रुपये, तर संपूर्ण मार्गावर प्रवास करण्यासाठी जास्तीत जास्त ६२ रुपये भाडे द्यावे लागणार आहे. जिल्हा न्यायालय ते माण असा संपूर्ण प्रवास केल्यास कमाल ६२ रुपये तिकीट दर निश्चित करण्यात आला आहे..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी या मेट्रो मार्गिकेचे आभासी पद्धतीने उद्घाटन होणार आहे. त्यानंतर ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सकाळी ६ वाजल्यापासून प्रवाशांसाठी नियमित मेट्रो सेवा सुरू केली जाणार आहे. त्यामुळे हिंजवडी, वाकड, बाणेर, औंध आणि शिवाजीनगर परिसरातील प्रवाशांना या नव्या मेट्रो मार्गिकेचा लाभ घेता येणार आहे..गर्दीच्या वेळेत सहा मिनिटांनी मेट्रोप्रवाशांच्या सोयीसाठी मेट्रोच्या फेऱ्यांचे वेळापत्रकही निश्चित करण्यात आले आहे. गर्दीच्या वेळेत दर सहा मिनिटांनी मेट्रो उपलब्ध होणार आहे. तर गर्दी नसलेल्या वेळेत दर १२ मिनिटांनी मेट्रो धावणार आहे. यामुळे कामानिमित्त हिंजवडी आणि शिवाजीनगरदरम्यान प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना नियोजनानुसार प्रवास करता येईल..Pune Railway: आझाद हिंद एक्स्प्रेस आता वेळेवर सुटणार! पुणे रेल्वे प्रशासनाने तयार केली २२ डब्यांची स्क्रॅच रेल्वे.पहिल्या टप्प्यात १७ स्थानकांचे उद्घाटनहिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिका ३ वर एकूण २३ स्थानके आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १७ स्थानकांचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे. या स्थानकांमध्ये माण, माण एमआयडीसी सर्कल फेज दोन, माण बस डेपो, हिंजवडी फेज दोन सर्कल दोन, हिंजवडी फेज दोन सर्कल एक, पद्मभूषण चौक, श्री शिवछत्रपती शिवाजी महाराज चौक हिंजवडी, हिंजवडी फेज एक आणि वाकड चौक यांचा समावेश आहे.याशिवाय श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल महाळुंगे, मिटकॉन बालेवाडी, आर. के. लक्ष्मण म्युझियम बालेवाडी, औंध, सकाळनगर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, अॅग्रीकल्चर कॉलेज आणि जिल्हा न्यायालय या स्थानकांचाही पहिल्या टप्प्यात समावेश करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे माणपासून जिल्हा न्यायालयापर्यंतच्या एकूण १७ स्थानकांवरून प्रवाशांना मेट्रो सेवा उपलब्ध होणार आहे..उर्वरित सहा स्थानकांचे उद्घाटन नंतरदरम्यान, मार्गिकेवरील उर्वरित सहा स्थानकांचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे या स्थानकांचे उद्घाटन पुढील टप्प्यात केले जाणार आहे. या सहा स्थानकांना मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांकडून (सीएमआरएस) आवश्यक मंजुरी मिळण्यासाठी आणखी काही महिने लागण्याची शक्यता असल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे.उर्वरित स्थानकांमध्ये बालेवाडी हाय स्ट्रीट, बालेवाडी फाटा, बाणेर गाव, बाणेर-पाषाण लिंक रोड, भोसलेनगर-आरबीआय आणि शिवाजीनगर या स्थानकांचा समावेश आहे. त्यामुळे सुरुवातीला १७ स्थानकांवर मेट्रो सेवा सुरू होणार असून, उर्वरित सहा स्थानके आवश्यक कामे आणि सुरक्षा मंजुरी पूर्ण झाल्यानंतर प्रवाशांच्या सेवेत दाखल केली जाणार आहेत..Pune Crime: पहाटे फिरायला गेलेल्या महिलेचे ९५ हजारांचे दागिने हिसकावले; वडगाव निंबाळकरमध्ये तिघांचा धुमाकूळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.