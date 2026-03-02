पुणे

Pune Metro: पुणे मेट्रोचा मोठा निर्णय! बंद असलेले गेट्स आता पूर्वीसारखे उघडणार नाहीत; मंगळवारी वेळेत बदल

New Entry Rules for AFC Gates and Revised Timings for Dhulivandan 2026: धूलीवंदन सणानिमित्त पुणे मेट्रोची प्रवासी सेवा मंगळवारी (ता. ३) सकाळी ६.०० ते दुपारी ३.०० या वेळेत बंद असणार आहे.
Pune Metro Latest Update: पुणे मेट्रोने प्रवाशांच्या सोयीसाठी स्थानकांवरील तिकीट तपासणीत मोठा बदल केला आहे. आता मेट्रो स्थानकात प्रवेश करताना किंवा बाहेर पडताना असणारे गेट्स आधीपासून बंद असतील आणि तुम्ही तिकीट स्कॅन केल्यावरच ते उघडतील. हा बदल उद्या मंगळवार (ता. 3) पासून अंमलात आणला जाणार आहे.

