Pune Metro: पुणे मेट्रोला ‘बिल्ड इंडिया इन्फ्रा ॲवॉर्ड २०२६’चा मान; पुण्याच्या विकासगाथेला नवा वेग!

पुणे : महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (महामेट्रो) पुणे मेट्रो रेल प्रकल्पातील फेज-१ ला प्रतिष्ठित ‘बिल्ड इंडिया इन्फ्रा ॲवॉर्ड २०२६’मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर सन्मानित करण्यात आले आहे..पुणे शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणणे आणि शहराच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात दिलेल्या भरीव योगदानाची दखल घेत, पुणे मेट्रोला ‘इम्पॅक्ट’ या श्रेणीत हा मानाचा पुरस्कार मिळाला आहे..पुणे मेट्रोमुळे शहरातील वाहतूक अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि आधुनिक झाली असून, यामुळे लाखो पुणेकरांच्या दैनंदिन प्रवासात मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली येथे पुरस्कार वितरण सोहळा झाला. या कार्यक्रमास केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील आदी उपस्थित होते. महामेट्रोच्या वतीने पुणे मेट्रोचे संचालक (कार्य) अतुल गाडगीळ यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला..Thane Metro: डोंबिवलीतील वाहतूककोंडी फुटणार! 'मेट्रो १२'चा विस्तार होणार, श्रीकांत शिंदेंनी संपूर्ण प्लॅनच सांगितला.‘‘पुणे मेट्रोचा फेज-१ हा केवळ एक वाहतूक प्रकल्प नसून तो शहराच्या आर्थिक विकासाचा कणा ठरत आहे. या यशानंतर आता पुणे मेट्रो आपल्या आगामी विस्तार प्रकल्पांकडे पूर्ण ताकदीनिशी लक्ष केंद्रित करत आहे, यामुळे अधिक पुणेकर आणि पिंपरी-चिंचवडकर या आधुनिक वाहतूक व्यवस्थेचा लाभ घेऊ शकतील,’’ असे गाडगीळ यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.