Pune Metro: पुणे मेट्रोला ‘बिल्ड इंडिया इन्फ्रा ॲवॉर्ड २०२६’चा मान; पुण्याच्या विकासगाथेला नवा वेग!

Maha Metro: महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (महामेट्रो) पुणे मेट्रो रेल प्रकल्पातील फेज-१ ला प्रतिष्ठित ‘बिल्ड इंडिया इन्फ्रा ॲवॉर्ड २०२६’मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर सन्मानित करण्यात आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
