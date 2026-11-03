पुणे

Pune Metro: आयटी कर्मचाऱ्यांचा प्रवास होणार सोपा! हिंजवडी-पुणे मेट्रोचे वेळापत्रक जाहीर...दर साडेपाच मिनिटांनी फेरी

Pune Metro Pink Line Passenger Services Start From November 4 : पुणे मेट्रोच्या पिंक लाईनमुळे हिंजवडी ते जिल्हा न्यायालय प्रवास जलद आणि सोयीस्कर होणार
Pune Metro Pink Line timetable for the Maan–Hinjawadi–District Court corridor. Passenger services begin on November 4, 2026, with a 23.3 km route, approximately 45-minute journey and frequent trains during peak hours

Pune Metro Pink Line timetable for the Maan–Hinjawadi–District Court corridor. Passenger services begin on November 4, 2026, with a 23.3 km route, approximately 45-minute journey and frequent trains during peak hours

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुणे : पुणेकरांसाठी आणि विशेषतः हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. पुणे मेट्रोच्या बहुप्रतीक्षित पिंक लाईनचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. माण ते जिल्हा न्यायालय या मार्गावर ४ नोव्हेंबर २०२६ पासून प्रवासी सेवा सुरू होणार आहे. त्यामुळे हिंजवडी आणि मध्यवर्ती पुणे यांच्यातील प्रवास अधिक जलद, सोयीस्कर आणि आरामदायी होण्याची अपेक्षा आहे.

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