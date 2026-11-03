Pune Metro: आयटी कर्मचाऱ्यांचा प्रवास होणार सोपा! हिंजवडी-पुणे मेट्रोचे वेळापत्रक जाहीर...दर साडेपाच मिनिटांनी फेरी

पुणे : पुणेकरांसाठी आणि विशेषतः हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. पुणे मेट्रोच्या बहुप्रतीक्षित पिंक लाईनचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. माण ते जिल्हा न्यायालय या मार्गावर ४ नोव्हेंबर २०२६ पासून प्रवासी सेवा सुरू होणार आहे. त्यामुळे हिंजवडी आणि मध्यवर्ती पुणे यांच्यातील प्रवास अधिक जलद, सोयीस्कर आणि आरामदायी होण्याची अपेक्षा आहे..पुणे मेट्रोची ही पिंक लाईन माण, हिंजवडी ते जिल्हा न्यायालय या महत्त्वाच्या मार्गाला जोडणार आहे. या मार्गाची एकूण लांबी २३.३ किलोमीटर असून, माण ते जिल्हा न्यायालय हे अंतर पार करण्यासाठी अंदाजे ४५ मिनिटे लागणार आहेत. यामुळे दररोज हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये जाणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच वाहतूक कोंडीमुळे होणारा वेळेचा अपव्ययही कमी होण्यास मदत होऊ शकते..सकाळी ६ वाजता पहिली मेट्रोया मार्गावरील पहिली मेट्रो सकाळी ६ वाजता धावणार आहे. माण, जिल्हा न्यायालय आणि इतर स्थानकांवरून प्रवाशांना पहिली मेट्रो उपलब्ध होईल. तर माण येथून जिल्हा न्यायालयाच्या दिशेने जाणारी शेवटची मेट्रो रात्री १० वाजून ३० मिनिटांनी सुटणार आहे. जिल्हा न्यायालयाकडून माणच्या दिशेने शेवटची मेट्रो रात्री ११ वाजून ३० मिनिटांनी उपलब्ध असेल..Pune Metro: पुणेकरांसाठी मोठी बातमी! मेट्रो मार्गिका ३ च्या तिकीट दरांची घोषणा; ३ नोव्हेंबरला मोदींच्या हस्ते उद्घाटन.गर्दीच्या वेळेत दर साडेपाच मिनिटांनी मेट्रोप्रवाशांची गर्दी लक्षात घेऊन मेट्रोच्या फेऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. सकाळी ७.३० ते ९.३० आणि संध्याकाळी ५ ते रात्री ८ या गर्दीच्या वेळेत दर ५ मिनिटे ३० सेकंदांनी मेट्रो धावणार आहे. तर गर्दी कमी असलेल्या वेळेत दर १० मिनिटांनी मेट्रो उपलब्ध असेल. त्यामुळे कार्यालयीन वेळेत प्रवाशांना मेट्रोसाठी जास्त वेळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही..आयटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासाहिंजवडी परिसरात अनेक आयटी कंपन्या असल्याने या मार्गावर दररोज मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांची ये-जा असते. रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी, प्रवासासाठी लागणारा वेळ आणि वाहनांच्या गर्दीचा त्रास आता कमी होण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी या मेट्रो मार्गाचा लोकार्पण सोहळा होणार असून, ४ नोव्हेंबरपासून प्रत्यक्ष प्रवासी सेवा सुरू होणार आहे. त्यामुळे पुणेकरांच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत आणखी एक महत्त्वाची भर पडणार आहे..FDA Pune Barfi Seizure : पुण्यात दिवाळीआधी 'एफडीए' ची मिठाई विक्री केंद्रावर मोठी कारवाई; ३०३ किलो बर्फीचा साठा जप्त करून नष्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.