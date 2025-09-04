Pune Metro: पुणे मेट्रोला गणपती पावला! तेवीस लाख प्रवाशांकडून तिजोरीत ३ कोटी १४ लाखांची भर

पुण्यात गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने गेल्या सात दिवसांत मेट्रोने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या कालावधीत तब्बल २२ लाख ७५ हजार प्रवाशांनी मेट्रोने प्रवास केला आहे. त्यामुळे मेट्रोच्या तिजोरीत ३ कोटी १४ लाखांची भर पडली आहे..शहरातील गणेशोत्सवासाठी उपनगरांतील प्रवाशांना मेट्रोमुळे आता थेट महात्मा फुले मंडईत येण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे शहराच्या मध्य भागातील गणपतींचे दर्शन त्यांना सुलभ झाले आहे. त्यामुळे स्वारगेट, शिवाजीनगर, कसबा पेठ स्थानकेही सध्या प्रवाशांनी गजबजली आहेत..महात्मा फुले मंडई स्थानकावर प्रवाशांची सध्या एवढी गर्दी होत आहे की, त्यामुळे कसबा, शिवाजीनगर स्थानकांचाही प्रवाशांनी वापर करावा, असे आवाहन मेट्रोला करावे लागले आहे. पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरातून येणाऱ्या तसेच रामवाडीपासून येणाऱ्या प्रवाशांना मेट्रो सोयीची ठरत आहे..अनेक नागरिक त्यांची वाहने रामवाडी, पिंपरी-चिंचवड, फुगेवाडी, दापोडी, वनाज आदी स्थानकांवर लावून तेथून पुढे मेट्रोने शहरात येण्यास पसंती देत आहेत. मेट्रोची एरवी रोजची सरासरी प्रवासी संख्या २ लाख १० हजार असते. परंतु, गणेशोत्सवाच्या कालावधीत सरासरी रोजची प्रवासी संख्या ३ लाखांच्या पुढे गेली आहे, अशी माहिती महामेट्रोचे जनसंपर्क अधिकारी चंद्रशेखर तांभेकर यांनी दिली..Agriculture News : शेतकऱ्यांची अडवणूक करणे भोवले; राज्यातील ८६ खत विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित, आठ रद्द.गणेशोत्सवातील प्रवासी संख्या(या ७ दिवसांचे मेट्रोचे एकूण उत्पन्न)३ कोटी १४ लाख रुपये)२७ ऑगस्ट २,२८,०००२८ ऑगस्ट २,३६,०००२९ ऑगस्ट २,६०,०००३० ऑगस्ट ३,६८,०००३१ ऑगस्ट ३,२१,०००१ सप्टेंबर ३,१२,०००२ सप्टेंबर ३,०२,०००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.