Pune Metro: पुणे मेट्रोला गणपती पावला! तेवीस लाख प्रवाशांकडून तिजोरीत ३ कोटी १४ लाखांची भर

Pune News: पुण्यात गणेशोत्सवाच्या कालावधीत मेट्रोने २२.७५ लाख प्रवाशांची वाहतूक केली, ज्यामुळे ३ कोटी १४ लाख रुपयांची कमाई झाली. गणेशोत्सवामुळे मेट्रोच्या प्रवासी संख्येत वाढ झाली असून, उपनगरांतील नागरिकांना महात्मा फुले मंडईपर्यंत थेट सेवा मिळाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुण्यात गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने गेल्या सात दिवसांत मेट्रोने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या कालावधीत तब्बल २२ लाख ७५ हजार प्रवाशांनी मेट्रोने प्रवास केला आहे. त्यामुळे मेट्रोच्या तिजोरीत ३ कोटी १४ लाखांची भर पडली आहे.

