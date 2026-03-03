Pune Metro services : पुणे मेट्रोच्या वेळापत्रकात धूलीवंदनामुळे तात्पुरता बदल, सेवा कधी सुरू, कधी बंद?

पुणे शहरात धूलीवंदनाच्या सणानिमित्त आज मेट्रो सेवेच्या वेळेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या बदलामुळे प्रवाशांना त्यांच्या दैनंदिन प्रवासाचे नियोजन नव्याने करावे लागणार आहे. मेट्रो प्रशासनाने या सणाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षितता आणि सुव्यवस्थेसाठी हा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे शहरातील वाहतुकीच्या व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..आज सकाळी सहा वाजेपासून दुपारी तीन वाजेपर्यंत पुणे मेट्रो पूर्णपणे बंद राहणार आहे. या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची प्रवासी सेवा उपलब्ध नसणार असल्याने, प्रवाशांनी पर्यायी वाहतुकीच्या साधनांचा विचार करावा, असे आवाहन मेट्रो प्रशासनाने केले आहे..धूलीवंदनाच्या उत्सवात शहरात मोठ्या प्रमाणात गर्दी आणि रंगखेळ होत असल्याने, मेट्रो स्टेशन आणि रेल्वे मार्गांवर असुरक्षित परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे या वेळेत सेवा थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. .Pune Metro Expansion : कोंढवा-येवलेवाडीकरांची चांदी! आता थेट मेट्रोने प्रवास; दक्षिण पुण्याचा कायापालट करणारा 20 किमीचा 'मेगा प्लॅन' तयार, कुठून-कसा असेल मार्ग?.मेट्रो सेवा पूर्ववत सुरू होईलदुपारी तीन वाजेनंतर मात्र मेट्रो सेवा पूर्ववत सुरू होईल. यानंतर रात्री अकरा वाजेपर्यंत नियमित वेळापत्रकानुसार मेट्रो चालू राहील. या कालावधीत प्रवासी त्यांच्या नेहमीच्या वेळेनुसार मेट्रोचा वापर करू शकतील. मेट्रो प्रशासनाने सांगितले की, दुपारी तीन वाजेनंतर स्टेशन उघडण्यात येतील आणि ट्रेन सुरळीतपणे धावतील..Pune Metro: पुणे मेट्रोचा मोठा निर्णय! बंद असलेले गेट्स आता पूर्वीसारखे उघडणार नाहीत; मंगळवारी वेळेत बदल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.