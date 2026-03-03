पुणे

Pune Metro services : पुणे मेट्रोच्या वेळापत्रकात धूलीवंदनामुळे तात्पुरता बदल, सेवा कधी सुरू, कधी बंद?

Pune Metro services remain closed from 6 AM to 3 PM on Dhulivandan; regular operations resume after 3 PM : धूलीवंदनाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे मेट्रोच्या वेळापत्रकात तात्पुरता बदल; सकाळी ६ ते दुपारी ३ पर्यंत सेवा बंद, त्यानंतर रात्री ११ वाजेपर्यंत मेट्रो पूर्ववत सुरू
Sandip Kapde
Updated on

पुणे शहरात धूलीवंदनाच्या सणानिमित्त आज मेट्रो सेवेच्या वेळेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या बदलामुळे प्रवाशांना त्यांच्या दैनंदिन प्रवासाचे नियोजन नव्याने करावे लागणार आहे. मेट्रो प्रशासनाने या सणाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षितता आणि सुव्यवस्थेसाठी हा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे शहरातील वाहतुकीच्या व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

