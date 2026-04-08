Pune Metro: बोअरवेल घेताना भूमिगत मेट्रोच्या बोगद्याला पाडलं छिद्र; पुणे कोर्टाने घरमालकाचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

Pune Latest News: घरासाठी बोअरवेल घेताना भूमिगत मेट्रोच्या बोगद्याला छिद्र पाडल्याप्रकरणी घरमालक आणि ठेकेदाराचा अटकपूर्व जामीन अर्ज पुणे न्यायालयाने फेटाळला. हा गुन्हा सार्वजनिक मालमत्ता आणि मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षेशी संबंधित असून, त्याचे स्वरुप, आरोपींविरोधातील प्रथमदर्शनी पुरावे आणि शिक्षेची तरतूद लक्षात घेत सत्र न्यायाधीश आर. आर. मेंढे यांच्या न्यायालयाने दोघांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिला. .घरमालक धनंजय पंढरीनाथ मोटे आणि ठेकेदार प्रताप सोपान जगताप यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. त्यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहिता आणि मेट्रो रेल्वे (संचलन आणि देखभाल) कायद्यानुसार गु्न्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी पुणे मेट्रोचे संयुक्त महाव्यवस्थापक शंतनु गोरात्रा यांनी तक्रार दिली आहे. .ही घटना १४ मार्चला दुपारी पाऊणच्या सुमारास शुक्रवार पेठेत घडली होती. खडक पोलिस ठाण्यासमोर छत्रपती शिवाजी रस्त्यावर असलेला जुना वाडा पाडून त्या ठिकाणी मोकळ्या जागेत बोअरवेल खोदण्यात आली. पुणे मेट्रोची कोणतीही परवानगी न घेता केलेल्या या खोदकामात शिवाजीनगर ते स्वारगेट भूमिगत मेट्रो मार्गिकेच्या बोगद्याच्या सिमेंटची रिंग फुटून सहा इंच व्यासाचे छिद्र पडले. त्यामुळे नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण केल्याप्रकरणी; तसेच महामेट्रोच्या मालमत्तेचे सुमारे अडीच लाख रुपयांचे नुकसान केल्याप्रकरणी घरमालक आणि ठेकेदाराविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला..या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी घरमालक व ठेकेदाराने सत्र न्यायालयात अर्ज केला. त्याला प्रमुख जिल्हा सरकारी वकील प्रमोद बोंबटकर यांनी विरोध केला. आरोपींना त्यांच्या कृतीची जाणीव होती. त्यांनी मेट्रोच्या बोगद्याचे नुकसान करून सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण केला, असा युक्तिवाद प्रमुख जिल्हा सरकारी वकील बोंबटकर यांनी केला. न्यायालयाने तो ग्राह्य धरला..दहा वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूदमेट्रो रेल्वे कायद्याच्या कलम ७८ अंतर्गत या गुन्ह्याला कमाल दहा वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. हा गुन्हा सार्वजनिक मालमत्तेविरोधात असून, मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित आहे, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.