Pune Crime: पुण्यात आईला शिवी दिल्याचा संताप; मित्राचा दगडाने ठेचून खून, अल्पवयीन ताब्यात

पुणे : आईला अश्लील शिवीगाळ केल्याच्या संतापातून एका तरुणाचा दगडाने डोक्यात वार करून निर्घृण खून करण्याची घटना पुण्यात घडली आहे. या प्रकरणी मुंढवा पोलिसांनी अल्पवयीन संशयिताला ताब्यात घेतले असून, त्याने गुन्हा कबूल केला आहे..मृत तरुणाचे नाव लोकेश ठेंबरे असून, तो सध्या घोरपडी मुंढवा परिसरात राहत होता. काल दुपारी १२.३९ वाजण्याच्या सुमारास भाग्यश्री नगरातील बी. टी. कवडे रोड, घोरपडी गाव येथील एका मोकळ्या मैदानात ही घटना घडली. दोघे मित्र घटनास्थळी बसून मद्यपान करत होते. त्यावेळी त्यांच्यात वाद झाला. या वादात लोकेश ठेंबरे याने आरोपीच्या आईबद्दल अपशब्द वापरले. त्यामुळे आरोपीचा राग अनावर झाला..संतापाच्या भरात अल्पवयीन आरोपीने जवळच पडलेला दगड उचलला आणि लोकेश याच्या डोक्यात जोरदार वार केला. या वारामुळे लोकेश गंभीर जखमी झाला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने या गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. तो आईला दिलेल्या शिवीगाळीचा राग मनात धरून होता आणि त्यातूनच त्याने ही कृत्य केल्याचे त्याने सांगितले..मुंढवा पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला असून, शवविच्छेदनानंतर त्याचे मूळ कारण समोर येईल. अल्पवयीन असल्याने आरोपीला बाल न्याय कायद्यानुसार हाताळले जाणार आहे..या प्रकरणी मुंढवा पोलिसांनी अधिक तपास सुरू केला आहे. घटनास्थळावरून पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत.