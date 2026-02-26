अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला २० वर्षाची सक्तमजुरी
नसरापुर, ता. २६ ः भोर तालुक्यातील एका तेरा वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाने २० वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. न्यायाधीश एस. एम. टाकळीकर यांनी हा निर्णय दिला. आरोपी बजरंग रामचंद्र खोपडे (वय ३२, रा. तेलवडी, ता.भोर) असे शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे.
ही घटना नोव्हेंबर २०१८ साली घडली होती. पिडीत अल्पवयीन मुलीस आरोपीने धमकावत तिच्यावर अत्याचार केला. त्यानंतर, प्रकृती बिघडल्याने २९ मार्च २०१९ रोजी मुलीची वैद्यकीय तपासणी केली असता ती गरोदर असल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकरणी एका ३५ वर्षीय महिलेने राजगड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली होती. त्यानुसार, आरोपी बजरंग खोपडे याच्यावर अत्याचार व पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करुन त्याला अटक करण्यात आली होती.
या खटल्यात सरकार पक्षाकडून वकील अरुंधती ब्रम्हे यांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला. न्यायालयाने तो ग्राह्य धरला तसेच अकरा साक्षीदार तपासले. डीएनए अहवाल देखील पॉझिटिव्ह आल्याने खोपडे यास २० वर्षे सक्तमजुरी व दहा हजार रुपये दंड तसेच भारतीय दंड संहिता कलम ५०६ अंतर्गत एक वर्ष सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. या खटल्यात राजगड पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक राजेश गवळी, तपास अधिकारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आर. जी. राठोड यांनी सहकार्य केले.
