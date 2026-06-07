पुणे मिरज मार्गावर २१ दिवसांचा ब्लॉक, अनेक गाड्या रद्द, काहींचे मार्ग बदलले, प्रवाशांचे हाल

पुणे-मिरज दुहेरीकरणादरम्यान नीरा यार्ड येथे प्री-नॉन इंटरलॉकिंग आणि नॉन इंटरलॉकिंग कामे हाती घेण्यात आली आहेत. पुणे विभागाकडून ५ ते २५ जून या कालावधीत ब्लॉक घेण्यात आला आहे. २१ दिवसांच्या ब्लॉकमुळे अनेक गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आले आहेत. काही गाड्या रह, तर काहींचा प्रवास अंशतः रद्द, तर काहींचे मार्ग बदलण्यात आलेत..सातारा व लोणंदपर्यंतच धावणार डीएमयूगाडी क्रमांक ११४२६ कोल्हापूर-पुणे डीएमयू ९, १६, २२ व २३ जून रोजी सातारा येथेच थांबवण्यात येणार असून १९ व २५ जून रोजी तिचा प्रवास लोणंद येथेच समाप्त होईल. याचप्रमाणे २०४७५ बिकानेर-मिरज एक्स्प्रेस १५ जून रोजी खडकी येथेच थांबवण्यात येईल, तर २०६६९ हुबळी-पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेस १९ जून रोजी सातारा येथेच प्रवास समाप्त करेल..Mumbai Local: प्रवाशांचे हाल होणार! 'या' मार्गावर १० दिवस ब्लॉक, लोकलच्या वेळापत्रकात बदल; वाचा सविस्तर.पुण्याऐवजी सातारा व लोणंदवरून सुटणार गाड्यागाडी क्रमांक ११४२५ पुणे कोल्हापूर डीएमयू ही ९ ते २४ जूनदरम्यान विविध दिवशी सातारा स्थानकावरूनच प्रवास सुरू करणार आहे. १९ व २५ जून रोजी ही गाडी लोणंद येथून सुटेल.२०४७६ मिरज-बिकानेर एक्स्प्रेस १६ जून रोजी खडकी येथून सुटणार असून २०६७४ पुणे-कोल्हापूर वंदे भारत एक्स्प्रेस १९ जून रोजी सातारा येथून सुटणार आहे.निजामुद्दीन-वास्कोचा मार्ग बदलगाडी क्रमांक १२७८० निजामुद्दीन-वास्को एक्स्प्रेसचा २४ जूनचा प्रवास मनमाड-दौंड-कुर्दुवाडी-मिरज मार्गे वळविण्यात आला आहे..मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! 'या' मार्गांवर विशेष मेगाब्लॉक, लोकलसह एक्स्प्रेस गाड्यांना फटका; पाहा लोकलचं वेळापत्रक.काही गाड्या उशिरानेकोल्हापूर-पुणे डीएमयू २० जून रोजी नियोजित वेळेपेक्षा दोन तास उशिरा म्हणजे दुपारी १२.५० वाजता सुटेल. मिरज-निजामुद्दीन एक्स्प्रेस २१ जून रोजी १ तास १५ मिनिटे उशिराने रवाना होणार आहे. तसेच कोल्हापूर-गोंदिया एक्स्प्रेस २५ जून रोजी दोन तास उशिराने म्हणजे दुपारी ४.५० वाजता सुटणार आहे..अनेक गाड्यांना मार्गात विलंबब्लॉकच्या कामांमुळे कोल्हापूर-पुणे डीएमयू, बंगळूर-गांधीधाम, बंगळूर-एलटीटी, अहमदाबाद-कोल्हापूर, म्हैसूर अजमेर, बंगळूर-जोधपूर, कोल्हापूर-सीएसएमटी एक्स्प्रेस तसेच कोल्हापूर-पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेस या गाड्यांना विविध स्थानकांवर १५ मिनिटांपासून अडीच तासांपर्यंत थांबवण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.