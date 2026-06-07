पुणे

पुणे मिरज मार्गावर २१ दिवसांचा ब्लॉक, अनेक गाड्या रद्द, काहींचे मार्ग बदलले, प्रवाशांचे हाल

Pune-Miraj Railway Block for 21 Days : २१ दिवसांच्या ब्लॉकमुळे अनेक गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आले आहेत. काही गाड्या रह, तर काहींचा प्रवास अंशतः रद्द, तर काहींचे मार्ग बदलण्यात आलेत.
Pune-Miraj Railway Block for 21 Days

Pune-Miraj Railway Block for 21 Days

esakal

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पुणे-मिरज दुहेरीकरणादरम्यान नीरा यार्ड येथे प्री-नॉन इंटरलॉकिंग आणि नॉन इंटरलॉकिंग कामे हाती घेण्यात आली आहेत. पुणे विभागाकडून ५ ते २५ जून या कालावधीत ब्लॉक घेण्यात आला आहे. २१ दिवसांच्या ब्लॉकमुळे अनेक गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आले आहेत. काही गाड्या रह, तर काहींचा प्रवास अंशतः रद्द, तर काहींचे मार्ग बदलण्यात आलेत.

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