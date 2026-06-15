पुणे

MNGL Fraud : एमएनजीएल गॅस बिल अपडेटच्या बहाण्याने महिला वकिलाची ४.९८ लाखांची ऑनलाइन फसवणूक

एमएनजीएल गॅस बिल अपडेटच्या नावाखाली एपीके फाईल पाठवून सायबर चोरट्यांनी महिला वकिलाच्या मोबाईलला ॲक्सेस घेत चार लाख ९८ हजारांची ऑनलाइन फसवणूक
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Digital Identity Laundering: High-Value Cyber Exfiltration targeting a Woman Advocate

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : एमएनजीएल गॅस बिल अद्ययावत करण्याच्या बहाण्याने एका महिला वकिलाची चार लाख ९८ हजार रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

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