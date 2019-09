पुणे - पुणे-श्रीनगर "सिस्टर सिटी' आणि जम्मू-काश्‍मीरमध्ये शैक्षणिक संस्थांचे जाळे उभारणारा "पुणे मॉडेल' या दोन्ही प्रस्तावांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाचे कार्याध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी आज दिले. भाजपच्या राष्ट्रीय एकता अभियानांतर्गत नड्डा यांनी "कलम 370 रद्द केल्यानंतरची स्थिती' या विषयावर पुण्यातील विविध क्षेत्रातील मान्यवरांसोबत संवाद साधला. भाजपचे राष्ट्रीय सचिव व्ही. सतीश, खासदार गिरीश बापट, महापौर मुक्ता टिळक, भाजपच्या शहराध्यक्ष माधुरी मिसाळ, राष्ट्रीय एकता अभियानाचे राज्य समन्वयक राजेश पांडे या वेळी उपस्थित होते. सरहद संस्थेचे अध्यक्ष संजय नहार यांनी उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना नड्डा यांनी पुणे-श्रीनगर सिस्टर सिटी प्रस्तावाबाबत तसेच शैक्षणिक संस्थांच्या "पुणे मॉडेल' संदर्भात केंद्र सरकार योग्य ती दखल तातडीने घेईल, असे सांगितले. हा प्रस्ताव चांगला असून, त्याची सविस्तर माहिती द्या, त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही ते म्हणाले. आणखी एका प्रश्नाला उत्तर देताना नड्डा यांनी "समान नागरी कायदा' हा विषयही आमच्या पूर्णपणे लक्षात आहे, असे सूचक विधान केले. काश्‍मीरमधील सध्याची परिस्थिती सामान्य कधी होणार? यावर बोलताना नड्डा म्हणाले की, यापूर्वीही अनेकदा जम्मू-काश्‍मीरमध्ये यापेक्षाही जादा काळ संचारबंदी राहिलेली आहे. काश्‍मीरमधील परिस्थिती आता सुधारत असून, लवकरच जनजीवन सामान्य होईल. आताही परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य आहे. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये आता दहशतवादाचा खात्मा होण्यास अनुकूल वातावरण तयार होईल. या ठिकाणी गुंतवणूक वाढेल, शैक्षणिक सुविधा वाढतील याची आम्हाला पूर्ण खात्री आहे.

Web Title: Pune model implemented in Jammu and Kashmir says JP Nadda