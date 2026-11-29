पुणे : शहरातील सोमवार पेठेत पिस्तूल विक्रीसाठी आलेल्या सराईत गुन्हेगारासह त्याच्या साथीदाराला गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने (युनिट एक) रविवारी (ता. २९) पहाटे अटक केली. आरोपींकडून तीन गावठी पिस्तुले, आठ जिवंत काडतुसे, दोन दुचाकी आणि दोन मोबाईल असा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे..शाहरुख सैफान शेख (वय २७, रा. इशरतबाग, महम्मदवाडी) आणि प्रभू लक्ष्मण गुगल जेड्डी (वय ३५, रा. कसबा पेठ) अशी आरोपींची नावे आहेत. त्यांच्याविरुद्ध समर्थ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..‘मकोका’तील सराईत गुन्हेगार शाहरुख शेख हा त्याचा साथीदार प्रभू जेड्डी याच्यासह सोमवार पेठेत पिस्तूल विक्रीसाठी येणार असल्याची माहिती पोलिस कर्मचारी अमोल सरडे यांना मिळाली. त्यानुसार अमली पदार्थ विरोधी पथकाने परिसरात सापळा रचला. पहाटे पावणेतीनच्या सुमारास दोघेही तेथे येताच पोलिसांनी त्यांना शिताफीने ताब्यात घेतले. त्यांची झडती घेतली असता दीड लाख रुपये किमतीची तीन गावठी पिस्तुले, आठ हजार रुपयांची आठ जिवंत काडतुसे, दोन दुचाकी आणि दोन मोबाईल असा दोन लाख ७८ हजार रुपयांचा ऐवज आढळून आला..अतिरिक्त पोलिस आयुक्त संजय पाटील, पोलिस उपायुक्त (गुन्हे) गोहर हसन, सहाय्यक पोलिस आयुक्त शंकर खटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक तृप्ती सोनवणे, उपनिरीक्षक योगेश कोतकर, आशा भिंगारे आणि अमोल सरडे, संजय राजे, नीलेश जाधव, अतुल क्षीरसागर, तुषार साळुंखे, अविनाश रेडके, संदीप शिर्के, किरण जाधव, मंगेश गुंड, अक्षय शिर्के यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.