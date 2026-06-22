Pune Monsoon Arrival: प्रतीक्षा संपली! पुण्यात मान्सून दाखल; पुढील चार दिवसांत कसा असेल पाऊस? हवामान विभागाची माहिती

Pune Latest News: शहरात रविवारी पूर्वमोसमी पावसाने दमदार हजेरी लावल्यानंतर सोमवारी विश्रांती घेतली. मात्र सोमवारी (ता. २२) मॉन्सून अधिकृतरीत्या पुण्यात दाखल झाला आहे. त्यामुळे पुढील तीन ते चार दिवस शहरासह जिल्ह्यात मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे. दरम्यान पुणे जिल्ह्याला पुढील चार दिवसांसाठी ‘येलो अलर्ट’ देण्यात आला आहे. परिणामी उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..शहरात गेल्या काही दिवसांपासून कमालीचा उकाडा जाणवत होता. मात्र, मॉन्सूनच्या आगमनामुळे शहर आणि परिसराच्या तापमानात लक्षणीय घट झाली आहे. सोमवारी कमाल आणि किमान तापमानात एकाच दिवशी तब्बल ३ अंश सेल्सिअसची घट नोंदविण्यात आली. रविवारी ३६ अंश सेल्सिअस असलेले कमाल तापमान सोमवारी ३३ अंश सेल्सिअसवर आले. तर किमान तापमान २३.७ अंश सेल्सिअस इतके नोंदवले गेले. .Lucknow Fire: ''वाचवा..वाचवा...!''छताचा दरवाजा लॉक अन् निष्पाप मुलं जिवाच्या आकांताने ओरडत होते; लखनऊ जळीतकांडाचा थरारक अनुभव.सोमवारी सकाळपासूनच शहरात ढगाळ वातावरण असल्यामुळे पुणेकरांना उकाड्यापासून मोठा दिलासा मिळाला. हवामानशास्त्र विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील तीन ते चार दिवस कमाल तापमानात फारसा बदल होण्याची शक्यता नाही..पुणे आणि परिसरात मंगळवारी (ता. २३) कमाल आणि किमान तापमान स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३३ अंश सेल्सिअस तर २३ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी आणि सायंकाळी आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. तसेच मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..Monsoon Inflation Impact: मॉन्सूनची मंद वाटचाल! महागाईचा मोठा फटका बसणार; जाणून घ्या कोणत्या वस्तू महागणार? सामान्यांच्या बजेटवर संकट.तर बुधवारपासून (ता. २४) कमाल तापमानात किंचित घट होईल. कमाल तापमान ३२ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २३ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात येण्याची शक्यता आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी आणि सायंकाळी आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता असून मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.