Pune Rainfall : पुण्यावर वरुणराजाची कृपेची सावली! मुळशी, पवना, खडकवासल्यात मागील वर्षापेक्षा अधिक पाऊस; धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रातही समाधानकारक पर्जन्यमान, ताजी आकडेवारी समोर

खडकवासला : पुणे जिल्ह्यात यंदाचा मान्सून अनेक भागांसाठी दिलासादायक ठरत आहे. पावसाच्या नोंदीनुसार आज रविवार १२ जुलै रोजी सकाळी ६ वाजेपर्यंतच्या धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रासह मैदानी भागातील अनेक ठिकाणी मागील वर्षाच्या तुलनेत अधिक पाऊस झाला (Khadakwasla dam rainfall and water level update) आहे. विशेषतः मुळशी, पवना आणि खडकवासला परिसरात यंदाची पर्जन्यनोंद मागील वर्षापेक्षा अधिक असून, त्यामुळे धरणांतील जलसाठ्यात सातत्याने वाढ होत आहे..खडकवासला पाटबंधारे विभागाने नोंदविलेल्या आकडेवारीनुसार, धरण क्षेत्रात मुळशी येथे यंदा २७०३ मिमी(मिलिमीटर), तर मागील वर्षी २०५० मिमी पाऊस झाला असून, ही नोंद १३१.८५ टक्के आहे. पवना येथे यंदा १४८५ मिमी, तर मागील वर्षी १३०० मिमी (११४.२३ टक्के), खडकवासला येथे यंदा ४१९ मिमी, तर मागील वर्षी ३९० मिमी (१०७.४४ टक्के) पाऊस झाला आहे. पानशेत येथे यंदा ९८५ मिमी, तर मागील वर्षी १०७२ मिमी (९१.८८ टक्के), वरसगाव येथे यंदा ९५५ मिमी, तर मागील वर्षी १०८४ मिमी (८८.१० टक्के) आणि टेमघर येथे यंदा १२२५ मिमी, तर मागील वर्षी १६९९ मिमी (७२.१० टक्के) पावसाची नोंद झाली आहे..Koyna Dam Water Level : कोयना धरण निम्म्याहून अधिक भरलं! पण 100 टक्के भरण्यासाठी अजून किती टीएमसी पाण्याची गरज? पाहा लेटेस्ट अपडेट.धरण क्षेत्राबरोबरच लाभ क्षेत्रात म्हणजे मैदानी भागातही अनेक ठिकाणी यंदाचा पाऊस मागील वर्षाच्या तुलनेत अधिक आहे. भिगवण येथे यंदा १८९ मिमी, तरी मागील वर्षी २६ मिमी, शेटफळ येथे यंदा २९५ मिमी, तर मागील वर्षी ४९ मिमी, रावणगाव येथे यंदा १२६ मिमी, तर मागील वर्षी ३४ मिमी, पाटस येथे यंदा १३१ मिमी, तर मागील वर्षी ६६ मिमी, बोरीबेल येथे यंदा १२१ मिमी, तर मागील वर्षी ६६ मिमी, इंदापूर येथे यंदा १०४ मिमी, तर मागील वर्षी ६७ मिमी, पळसदेव येथे यंदा ९५ मिमी, तर मागील वर्षी ६८ मिमी आणि दौंड येथे यंदा १६९ मिमी, तर मागील वर्षी १४८ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. यवत येथे यंदा १५५ मिमी, तर मागील वर्षी १५७ मिमी, तसेच केडगाव येथे यंदा १२४ मिमी, तर मागील वर्षी १२९ मिमी पाऊस झाला आहे..Panchganga River Water level Update : पंचगंगेची पातळी सहा फुटांनी उतरली, इचलकरंजीतही पातळीत घट; कोल्हापुरात अद्याप 24 बंधारे पाण्याखाली, 41 मार्ग बंदच.एकूणच, यंदाच्या मान्सूनमध्ये पुणे जिल्ह्यातील बहुतांश भागांत मागील वर्षाच्या तुलनेत समाधानकारक पाऊस झाला आहे. धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या पावसामुळे जलसाठ्यात सातत्याने वाढ होत असून, आगामी काळातही पावसाचा जोर कायम राहिल्यास धरणसाठ्यात आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.