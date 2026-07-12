पुणे

Pune Rainfall : पुण्यावर वरुणराजाची कृपेची सावली! मुळशी, पवना, खडकवासल्यात मागील वर्षापेक्षा अधिक पाऊस; धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रातही समाधानकारक पर्जन्यमान, ताजी आकडेवारी समोर

Pune monsoon rainfall update July 2026 : पुणे जिल्ह्यात यंदा मान्सूनने जोरदार हजेरी लावत मुळशी, पवना आणि खडकवासला परिसरात मागील वर्षापेक्षा अधिक पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे धरणांतील जलसाठ्यात सातत्याने वाढ होत आहे.
Khadakwasla dam rainfall and water level update

Khadakwasla dam rainfall and water level update

esakal

राजेंद्रकृष्ण कापसे
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खडकवासला : पुणे जिल्ह्यात यंदाचा मान्सून अनेक भागांसाठी दिलासादायक ठरत आहे. पावसाच्या नोंदीनुसार आज रविवार १२ जुलै रोजी सकाळी ६ वाजेपर्यंतच्या धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रासह मैदानी भागातील अनेक ठिकाणी मागील वर्षाच्या तुलनेत अधिक पाऊस झाला (Khadakwasla dam rainfall and water level update) आहे. विशेषतः मुळशी, पवना आणि खडकवासला परिसरात यंदाची पर्जन्यनोंद मागील वर्षापेक्षा अधिक असून, त्यामुळे धरणांतील जलसाठ्यात सातत्याने वाढ होत आहे.

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