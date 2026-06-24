पुणे

वाहनाच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू

वाहनाच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू
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पुणे, ता. २४ : भरधाव वाहनाच्या धडकेत दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना पुणे-सोलापूर रस्त्यावरील कुंजीरवाडी परिसरात घडली. या प्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी वाहन चालकावर गुन्हा दाखल केला आहे. अनिकेत सूर्यकांत पिठे (वय २८, रा. महात्मा गांधी रस्ता, उरुळी कांचन) असे मृत्युमुखी पडलेल्याचे नाव आहे. याबाबत सूर्यकांत पिठे (वय ५७) यांनी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुचाकीस्वार अनिकेत हा सोमवारी (ता.२२) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास पुणे-सोलापूर रस्त्यावरून निघाला होता. कुंजीरवाडी परिसरात भरधाव वाहनाने अनिकेतला धडक दिली. गंभीर जखमी झालेल्या अनिकेतला तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.

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