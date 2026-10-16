Diwali Special Buses: दिवाळीसाठी पुण्यातून १,२०० जादा बस;‘एसटी’चे नियोजन; दररोज एक लाख प्रवाशांची होणार वाहतूक

पुणे : दिवाळीसाठी गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) पुणे विभागाने १२०० जादा बस सोडण्याचे नियोजन केले आहे. पुण्यातून पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी या बस उपलब्ध असतील. या माध्यमातून दररोज सुमारे एक लाख प्रवाशांची वाहतूक करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यास मदत होणार आहे..नोकरी, व्यवसाय आणि शिक्षणासाठी राज्याच्या विविध भागांतून अनेक नागरिक पुण्यात स्थायिक झाले आहेत. दिवाळीत हे नागरिक कुटुंबासोबत सण साजरा करण्यासाठी गावी जातात. या काळात रेल्वेचे आरक्षण मिळणे कठीण होते. तसेच खासगी बसचे तिकीट दरही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जातात. ही बाब लक्षात घेऊन ‘एसटी’च्या पुणे विभागाने यंदा जादा बस सोडण्याचे नियोजन केले आहे..गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुप्पट बसएसटीच्या पुणे विभागाने गेल्या वर्षी दिवाळीत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधून सुमारे ६०० जादा बस सोडल्या होत्या.यंदा प्रवाशांची वाढती संख्या आणि संभाव्य मागणी लक्षात घेऊन ही संख्या दुप्पट करण्यात आली आहे. त्यानुसार यंदा १२०० जादा बस सोडण्यात येणार आहेत. यामुळे प्रवाशांना पर्यायी वाहतूक उपलब्ध होऊन बसस्थानकांवरील गर्दीचे नियोजन करणे शक्य होईल..दिवाळीत गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी असते. त्यांची गैरसोय टाळून सुरक्षित प्रवासाची सुविधा देण्यासाठी पुणे विभागातून यंदा १,२०० जादा बस सोडण्याचे नियोजन केले आहे. बसस्थानकांवरील गर्दी आणि प्रवाशांची मागणी लक्षात घेऊन गरज पडल्यास आणखी बस वाढविण्यात येतील.- अरुण सिया, विभाग नियंत्रक, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.