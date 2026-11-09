Pune News: नऊ एसटीपी केंद्रे डिसेंबरअखेर कार्यान्वित ;मुळा-मुठा नदी प्रदूषण रोखण्यास होणार मदत; उर्वरित दोन केंद्रांना विलंब

पुणे : मुळा-मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पांतर्गत (परम प्रकल्प) सुरू असलेल्या ११ पैकी नऊ सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रांची (एसटीपी) कामे डिसेंबरअखेर पूर्ण होऊन ती कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुळा-मुठा नदीच्या प्रदूषणाला काही प्रमाणात अटकाव करण्यास महापालिकेला मदत होणार आहे. उर्वरित दोन केंद्रांची कामे पूर्ण होण्यास आणखी काही महिने विलंब होणार असल्याची चिन्हे आहेत..मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीच्या (जायका) सहकार्याने महापालिकेकडून सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प राबविला जात आहे. त्याअंतर्गत शहरात ११ ठिकाणी एसटीपी उभारण्याचे काम महापालिकेने हाती घेतले होते. मागील तीन ते चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या संबंधित प्रकल्पाला अनेक तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागले, त्यानंतरही २०२६ पर्यंत संबंधित प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट महापालिकेने ठेवले होते. त्यापैकी नऊ केंद्रांची कामे पूर्णत्वास गेली आहेत.पाच एसटीपी केंद्रे कार्यान्वितवारजे (२६ एमएलडी), वडगाव (२८ एमएलडी), मुंढवा (२० एमएलडी), मत्स्यबीज केंद्र, हडपसर (सात एमएलडी) आणि खराडी (३० एमएलडी) अशी एकूण १११ एमएलडी क्षमतेची पाच केंद्रे सध्या कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. त्यामुळे शहरातील सांडपाणी प्रक्रियेच्या क्षमतेत वाढ होण्यास मदत होणारआहे..चार केंद्र डिसेंबरअखेरपर्यंत सुरू होणारधानोरी (३३ एमएलडी) व भैरोबा नाला (७५ एमएलडी) एसटीपी केंद्रांचे काम पूर्ण झाले आहे. संबंधित केंद्रांची सध्या चाचणी सुरू आहे. येत्या दीड महिन्यात प्रकल्पातून सांडपाणी शुद्धीकरण करण्यास सुरुवात होणार आहे. बाणेर (२५ एमएलडी) व नायडू (१२७ एमएलडी) या दोन्ही केंद्रांची सांडपाणी शुद्धीकरण करण्याची क्षमता जास्त आहे. डिसेंबरमध्ये या केंद्रांची चाचणी घेण्यास सुरुवात होईल, तर पाण्याचा दर्जा प्राप्त होण्यास जानेवारी उजाडणार आहे. या चार केंद्रांमधून २६० एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे नियोजन आहे. ही केंद्रे डिसेंबरअखेरपर्यंत सुरू करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे.महापालिकेने परम प्रकल्पातील ११ पैकी नऊ एसटीपी प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले आहे. डिसेंबरअखेरपर्यंत या केंद्रांची कामे पूर्ण करून ती कार्यान्वित केली जातील, तर उरलेल्या दोन केंद्रांची कामे पूर्ण होण्यास काही महिने विलंब होईल.- संजय गायकवाड, प्रभारी अधीक्षक अभियंता, मलनिस्सारण विभाग, महापालिका.तांत्रिक अडचणींमुळे उशीरनरवीर तानाजीवाडी येथील १५ एमएलडी क्षमतेच्या केंद्राच्या कामास तांत्रिक अडचणी येत असल्यामुळे काम पूर्ण होण्यास विलंब होत आहे. हे काम सप्टेंबर २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे. औंधमधील बोटॅनिकल गार्डनमधील १० एमएलडी क्षमतेच्या केंद्रासाठी जागेचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. माती परीक्षणाबाबतचे प्रकरण राष्ट्रीय हरित लवादाकडे गेले आहे, त्याबाबतची सुनावणी १८ नोव्हेंबरला होणार आहे. तत्पूर्वी महापालिकेने संबंधित ठिकाणी माती परीक्षण, केंद्राचा आराखडा तयार करून अन्य तांत्रिक बाबींचेही काम केले आहे. प्रत्यक्ष काम पूर्ण होण्यासाठी आणखी दोन वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे..प्रकल्पाची वैशिष्ट्येप्रकल्पातील एकूण एसटीपी केंद्रे ११सध्या कार्यान्वित केंद्रे ५डिसेंबरपर्यंत कामे पूर्ण होणारी केंद्रे ४विलंब होणारी केंद्रे २प्रकल्पासाठी होणारा खर्च ९९० कोटी रुपयेप्रकल्पाची प्रक्रिया क्षमता ३९६ एमएलडीमहापालिकेची सध्याची प्रक्रिया क्षमता ४७७ एमएलडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.