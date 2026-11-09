पुणे

Pune News: नऊ एसटीपी केंद्रे डिसेंबरअखेर कार्यान्वित ;मुळा-मुठा नदी प्रदूषण रोखण्यास होणार मदत; उर्वरित दोन केंद्रांना विलंब

Sewage Treatment Plants: पुण्यातील मुळा-मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रणासाठी उभारण्यात येणाऱ्या ११ एसटीपी केंद्रांपैकी नऊ केंद्रांची कामे डिसेंबरअखेर पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. पाच केंद्रे कार्यान्वित झाली असून चार केंद्रे सुरू होणार आहेत.
Sewage treatment plants under construction as part of Pune's Mula-Mutha river pollution control project.

Sewage treatment plants under construction as part of Pune's Mula-Mutha river pollution control project.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : मुळा-मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पांतर्गत (परम प्रकल्प) सुरू असलेल्या ११ पैकी नऊ सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रांची (एसटीपी) कामे डिसेंबरअखेर पूर्ण होऊन ती कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुळा-मुठा नदीच्या प्रदूषणाला काही प्रमाणात अटकाव करण्यास महापालिकेला मदत होणार आहे. उर्वरित दोन केंद्रांची कामे पूर्ण होण्यास आणखी काही महिने विलंब होणार असल्याची चिन्हे आहेत.

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