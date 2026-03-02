Pune: सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांवर ‘सेन्सर’; शंभरपेक्षा जास्त सदनिका असलेल्या सोसायट्यांतील जलप्रदूषण रोखण्यासाठी निर्णय

पुणे : शहरातील नदी-नाल्यांमधील वाढते जलप्रदूषण रोखण्यासाठी १०० पेक्षा जास्त सदनिका असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांवर (एसटीपी) ‘सेन्सर’ बसविण्याचा निर्णय बांधकाम विभागाने घेतला आहे. या सेन्सरच्या माध्यमातून एसटीपी सुरू आहेत की नाही, तसेच प्रक्रिया केलेल्या पाण्याची गुणवत्ता निकषांनुसार आहे की नाही? यावर थेट नियंत्रण ठेवले जाणार आहे..नदी प्रदूषणाची गंभीर स्थितीशहरात हवा, ध्वनी आणि जलप्रदूषणात मोठी वाढ झाली आहे. विशेषतः मुळा-मुठा नदीमध्ये थेट मैलापाणी मिसळल्याने नदीची स्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे. जलजीवसंपदा नष्ट होण्याच्या मार्गावर असून नदी ‘मृत’ अवस्थेकडे झुकत आहे..महापालिकेकडून मुळा-मुठा नदी सुधार प्रकल्पांतर्गत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे आणि सांडपाणी वाहिनीचे जाळे विस्तारण्याचे काम सुरू आहे. प्रक्रिया केलेले पाणीच नदीपात्रात सोडले जावे, असा त्यामागील हेतू आहे..पुण्यातील खासगी एसटीपींची स्थिती१०० पेक्षा जास्त सदनिका असलेल्या प्रकल्पांना एसटीपी बंधनकारकशहरात सुमारे ७५० खासगी एसटीपीकिती एसटीपी कार्यरत, किती बंद याची माहिती महापालिकेकडे नाहीअनेक सोसायट्या एसटीपी चालविण्याचा खर्च परवडत नसल्याचे कारण देत प्रकल्प बंद ठेवतात. परिणामी, प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट नाले व नदीत सोडले जाते आणि प्रदूषण वाढते..नवीन निर्णयानुसार ७५० एसटीपींना सेन्सर सक्तीसर्व खासगी एसटीपींवर सेन्सर बसविणे बंधनकारकडॅशबोर्डद्वारे थेट निरीक्षणप्रक्रिया निकषांचे उल्लंघन आढळल्यास कारवाईसेन्सर बसविण्याचा खर्च संबंधित सोसायटींकडून.Pune News:प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा अपारदर्शक कारभार; ‘लीगल नोटीस’ विभाग ऑगस्टपासून बंद; पुणे, पिंपरी-चिंचवडची हवा गुणवत्ता निर्देशांक उपलब्ध नाही!.प्रलंबित व सुरू असलेले प्रकल्प३९६एमएलडी क्षमतेचे एसटीपी उभारणीच्या टप्प्यातजायका प्रकल्पबांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी सेन्सर लावले जाते, त्याच पद्धतीने सोसायट्यांच्या एसटीपीला सेन्सर बसविले जातील. डॅशबोर्डवरून या सेन्सरवर लक्ष ठेवले जाईल. या सेन्सरचा खर्च संबंधित सोसायट्यांना करावा लागणार आहे.- पृथ्वीराज बी. पी., अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.