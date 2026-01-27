Mula Mutha River: मुळा-मुठाचा सुशोभित नदीकाठ! दीड किलोमीटरचा परिसर 'या' तारखेपासून पुणेकरांना अनुभवता येणार

Pune Latest News: मुळा-मुठा नदीकाठ सुधारणा प्रकल्पाअंतर्गत संगमवाडी ते बंडगार्डन दरम्यानच्या पहिल्या टप्प्यातील सुमारे ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. संगमवाडी येथील सुमारे १.५ किलोमीटर लांबीचा सुशोभित नदी काठ तयार झाला असून, तो १५ फेब्रुवारी रोजी महापालिकेच्या वर्धापनदिनाचे औचित्य साधून नागरिकांसाठी खुला केला जाणार आहे..दरम्यान प्रजासत्ताकदिनाच्या पार्श्वभूमिवर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, शहर अभियंता प्रशांत जगताप यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांनी संगमवाडी घाटाची पाहणी केली. यावेळी वृक्षारोपणही करण्यात आले. १५ फेब्रुवारीपासून हा सुशोभित नदी काठ सकाळी ६ ते ९ आणि सायंकाळी ५ ते ८ या वेळेत नागरिकांसाठी खुला असणार आहे..पुणे : १० दिवसांपूर्वी घर बदलले, रात्री लेकाचा फोटो स्टेट्सला ठेवला अन् सकाळी केली हत्या; दोघांना मारून जीवन संपवण्याचा होता विचार.संगमवाडी ते बंडगार्डन (३.७ किलोमीटर), बंडगार्डन ते मुंढवा (५.५ किलोमीटर) आणि औंध ते बालेवाडी (८.१ किलोमीटर) या भागांत नदीकाठ सुधारणा कामे सुरू आहेत. नदी काठालगत उपलब्ध जागेत थीम पार्क, चालण्याचे व सायकलिंग ट्रॅक, विरंगुळ्याच्या सुविधा विकसित केल्या जात आहेत. महापालिकेच्या नियोजनानुसार मार्च २०२६ अखेर संगमवाडी ते कल्याणीनगर दरम्यान सुमारे ५ किलोमीटर लांबीचे काम पूर्ण होणार आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली..Budget 2026 : बजेट 1 फेब्रुवारीलाच का सादर केल जात? पूर्वी वेगळी तारीख होती, ब्रिटिश काळातील प्रथा मोदी सरकारने का बदलली?