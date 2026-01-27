पुणे

Mula Mutha River: मुळा-मुठाचा सुशोभित नदीकाठ! दीड किलोमीटरचा परिसर 'या' तारखेपासून पुणेकरांना अनुभवता येणार

Pune Mula-Mutha Riverfront Opening Sangamwadi Stretch Ready for Public: पुणेकरांसाठी ही आनंदाची पर्वणी आहे. या भगांमध्ये सुशोभिकरणासह पर्यटनासाठी पावलं उचलली जात आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Pune Latest News: मुळा-मुठा नदीकाठ सुधारणा प्रकल्पाअंतर्गत संगमवाडी ते बंडगार्डन दरम्यानच्या पहिल्या टप्प्यातील सुमारे ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. संगमवाडी येथील सुमारे १.५ किलोमीटर लांबीचा सुशोभित नदी काठ तयार झाला असून, तो १५ फेब्रुवारी रोजी महापालिकेच्या वर्धापनदिनाचे औचित्य साधून नागरिकांसाठी खुला केला जाणार आहे.

