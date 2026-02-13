Pune Mumbai Expressway : द्रुतगती मार्गाची गती मंदावली; क्षमतेपेक्षा होत आहे जास्त वाहतूक

- प्रसाद कानडेपुणे - पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर आता ‘द्रुतगती’ उरलेली नाही. दररोज ७०-८० हजार, तर सुट्टीच्या दिवशी लाखाच्या घरात पोहोचणाऱ्या वाहनसंख्येमुळे मार्गाची वहनक्षमता संपली आहे. ही संख्या ‘एमएसआरडीने’ने निर्धारित केलेल्या रस्त्याच्या वहनक्षमतेपेक्षा अधिक असून, सतत वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे..त्यामुळे आता चार नव्या मार्गिका वाढविण्याचा निर्णय ‘एमएसआरडीने’ने घेतला आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर ते काम पूर्ण होण्यासाठी पाच वर्षे लागतील. परिणामी, आणखी पाच वर्षे तरी द्रुतगतीचा प्रवास सुसह्य होण्याची चिन्हे नाहीत.पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग बांधताना पुढील सुमारे २५ ते ३० वर्षाचा विचार केला. २००२ मध्ये हा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला झाला, तेव्हा या मार्गावरून दैनंदिन सुमारे १५ ते २० हजार वाहनांची वाहतूक होती. दरवर्षी वाहतुकीत सुमारे ५ ते ७ टक्के वाढ गृहीत धरण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात याहून अधिक वाहतुकीत वाढ झाली..२०१८-१९ नंतरच या मार्गावर वाहतूक कोंडीची समस्या अधिक प्रखरतेने जाणवू लागली. पुणे आणि मुंबई क्षेत्राचा झालेला विस्तार, तसेच आयटी क्षेत्रामुळे वाहनांच्या संख्येत मोठी वाढ होण्यास सुरुवात झाली. परिणामी, कोणत्या ना कोणत्या कारणाने होेणाऱ्या वाहतूक कोंडीने या मार्गावरच्या सुसाट प्रवासाला खीळ बसण्यास सुरुवात झाली..चार मार्गिका वाढणारमहाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) द्रुतगती मार्गावर चार अतिरिक्त मार्गिका वाढविण्याचा निर्णय झाला. त्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला. त्याला अद्याप मंजुरी मिळाली नाही. यात मार्गाच्या दोन्ही बाजूला प्रत्येकी दोन मार्गिका वाढविण्यात येणार आहे.चार मार्गिका वाढल्याने या मार्गावरच्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मिटेल. शिवाय प्रवास वेगवान होणार आहे. दरम्यान, या प्रकल्पामुळे पुण्यातील वाहतूक वाढणार आहे. त्यामुळे मार्गिका वाढविणे गरजेचे आहे..द्रुतगतीची वहन क्षमता आता संपली आहे. ‘मिसिंग लिंक’मुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल, शिवाय चार मार्गिका वाढविण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.- राजेश पाटील, सहव्यवस्थापकीय संचालक, एमएसआरडीसी, मुंबईद्रुतगती मार्गाच्या वहन क्षमतेबद्दल गांभीर्याने विचार करायला हवा. आपत्कालीन परिस्थितीत सरकारी यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय हवा. त्याची माहिती वेळेत प्रवाशांना मिळावी. प्रवाशांनीही वाहन चालविताना शिस्त पाळणे आवश्यक आहे.- तन्मय पेंडसे, रस्ते सुरक्षा अभ्यासक, पुणे.कोंडीची प्रमुख कारणेघाटात ट्रकचा कमी वेग व ओव्हरटेकमुळे सर्व लेन अडतातमार्गाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त वाहनांची गर्दी‘लेन कटिंग’ व ओव्हरटेक लेनमध्येच जास्त वाहतूकवाहन बंद पडणे किंवा अपघातपावसाळ्यात दरडी कोसळल्याने वाहतूक थांबवावी/वळवावी लागते .यासाठी मार्गिका हवीपुणे-नाशिक कॉरिडॉरपुरंदर विमानतळवर्तुळाकार रस्ता (रिंगरोड)नवी मुंबई विमानतळकळंबोली जंक्शनवसई विरार-अलिबाग कॉरिडॉरपुणे-छ. संभाजीनगर महामार्गपुणे-बंगळूर ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर .दृष्टिक्षेपातवाहनांची दररोजची संख्या - ७० ते ८० हजारशनिवार-रविवार - एक लाखातनव्या चार मार्गिका खर्च - १४ हजार ५०० कोटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.