पुणे

Pune Mumbai Expressway : द्रुतगती मार्गाची गती मंदावली; क्षमतेपेक्षा होत आहे जास्त वाहतूक

पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर आता ‘द्रुतगती’ उरलेली नाही. दररोज ७०-८० हजार, तर....
Pune Mumbai Expressway transport

Pune Mumbai Expressway transport

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- प्रसाद कानडे

पुणे - पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर आता ‘द्रुतगती’ उरलेली नाही. दररोज ७०-८० हजार, तर सुट्टीच्या दिवशी लाखाच्या घरात पोहोचणाऱ्या वाहनसंख्येमुळे मार्गाची वहनक्षमता संपली आहे. ही संख्या ‘एमएसआरडीने’ने निर्धारित केलेल्या रस्त्याच्या वहनक्षमतेपेक्षा अधिक असून, सतत वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे.

Loading content, please wait...
Transport
vehicles
pune mumbai express

Related Stories

No stories found.