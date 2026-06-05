पुणे

Pune: नव्या ‘एक्स्प्रेस वे’च्या दिशेने पाऊल प्रत्यक्ष कामाला लवकरच सुरुवात; पुणे-मुंबई प्रवास ९० मिनिटांत

New Pune-Mumbai Expressway Project Announced: पुणे-मुंबई दरम्यान नव्या एक्स्प्रेस वेच्या कामाला लवकरच सुरुवात होणार असून प्रवासाचा वेळ अवघ्या ९० मिनिटांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे.
Pune

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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: पुणे-मुंबई या दोन प्रमुख शहरांदरम्यानचा प्रवास आता अधिक वेगवान आणि सुखकर होणार आहे. पश्चिम भारताच्या लॉजिस्टिक आणि प्रवासी पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी क्रांती घडवून आणणाऱ्या तब्बल १५ हजार कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस वे’ (द्रुतगती महामार्ग) प्रकल्पाला भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने अधिकृतपणे सुरुवात केली आहे.

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