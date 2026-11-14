मुख्य खात्यांच्या निधी वाटपाला चाप

पुणे, ता. १४ : महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात मुख्य खाते व क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी आर्थिक तरतूद केली जाते. तरीही, मुख्य खात्याकडून क्षेत्रीय कार्यालयांमधील विकास कामांसाठी परस्पर निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या प्रकाराची महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी गांभीर्याने दखल घेत मुख्य खात्यांनी निधी परस्पर क्षेत्रीय कार्यालयांना देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश प्रशासनास दिले आहेत.
महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक २२ मधील कासेवाडी-डायसप्लॉट परिसरातील विकासकामांसाठी आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात साडेपाच कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. हा निधी प्रभाग क्रमांक २३ ड मध्ये वळविण्याचा ठराव स्थायी समितीत मंजूर झाला आहे. या निर्णयाला भाजपच्या नगरसेवकांपाठोपाठ कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांनीही विरोध केला होता. संबंधित नगरसेवकांना विश्वासात न घेता निधी वळविल्याचा आरोप करीत हा ठराव रद्द करण्याची मागणी आयुक्तांकडे केली होती. त्याचबरोबर बंडगार्डन परिसरातील दोन विकासकामांसाठी राखीव असलेली साडेपाच कोटी रुपयांची तरतूद तळजाई परिसरातील रस्त्यांसाठी वळविण्यात आल्याचा मुद्दाही चर्चेत आहे. या गंभीर प्रकारावर ‘सकाळ’ने प्रकाश टाकला होता.
या स्वरूपाची प्रकरणे पुढे आल्यानंतर आयुक्तांनी थेट परिपत्रक काढले आहे. आयुक्तांनी आर्थिक नियोजनात सुसूत्रता आणण्यासाठी कडक भूमिका घेत संबंधित प्रकाराला चाप लावण्याच्यादृष्टीने पावले उचलली आहेत.
अंमलबजावणीबाबत अधिकाऱ्यांना सूचना
क्षेत्रीय कार्यालयांच्या अखत्यारीतील कामांसाठी मुख्य खात्यांकडील अर्थसंकल्पीय निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. संबंधित प्रकार आर्थिक नियोजनाच्यादृष्टीने योग्य नाही. त्यामुळे मुख्य खात्यांनी यापुढे स्वतःकडील अर्थसंकल्पीय तरतूद क्षेत्रीय कार्यालयांकडील कामांकरीता परस्पर उपलब्ध करून देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश आयुक्तांनी परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्तांसह सर्व खातेप्रमुखांना यासंदर्भात अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे.
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