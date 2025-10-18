Pune City: पुण्यातली दुरवस्था बघून आयुक्त संतापले; सहाय्यक आयुक्तांची केली उचलबांगडी, तिघांचं निलंबन

पुणे: महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी नुकतीच वाघोली येथे पाहणी केली. त्यानंतर आज (ता. १८) शेवाळवाडी आणि मांजरी परिसरात पाहणी केली यात अस्वच्छता, रस्त्यांवरील खड्डे, नाल्यांमधील सांडपाण्याचा प्रवाह, अतिक्रमण दिसल्याने त्यांनी संताप व्यक्त केला. यामुळे आता आयुक्तांनी नगर रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्त आणि हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त बाळासाहेब ढवळे-पाटील यांच्यासह दोन उप अभियंत्यांची तडकाफडकी उचलबांगडी केली आहे. तर एका कनिष्ठ अभियंत्यासह तिघांचे निलंबन केल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे..या भागात गेल्यानंतर आयुक्तांनी तेथील नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. वाघोलीमध्ये तर संतप्त झालेल्या नागरिकांनी आयुक्तांची गाडी अडवून त्यांना थेट जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला. शेवाळवाडी, मांजरीही प्रशासनाच्या कामाबाबत नाराजी दिसून आली आहे. या भागात अस्वच्छता, रस्त्याने वाहणारे सांडपाणी, रस्त्यांना पडलेले खड्डे, गलिच्छ दुभाजक आणि पादचारी मार्ग, चौका-चौकातील अतिक्रमण, यामुळे वाहतुकीला होणारा अडथळा निदर्शनास आले. हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त बाळासाहेब ढवळे-पाटील यांना याबाबत विचारणा केल्यानंतर समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत. .उपनगरांमधीलही विदारक स्थिती पाहिल्याने आयुक्तांनी कडक भूमिका घेण्याचा निर्णय घेत ढवळे पाटील यांनी तातडीने या पदावरून बदली करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच मलनिःसारण विभागाचे शाखा अभियंता, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे आरोग्य निरीक्षक आणि मुकादम व्यवस्थित काम करत नसल्याने या तिघांचे थेट निलंबन केले आहे. यापुढे निष्काळजीपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर खात्यांतर्गत चौकशी, निलंबन केले जाईल. तसेच त्यांची बदली ही अकार्यकारी पदावर केली जाणार आहे..दोन दिवसांपूर्वी नगर रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत वाघोली भागात झालेल्या पाहणी दरम्यानही आयुक्तांना रस्त्याने सांडपाणी वाहताना दिसले. तसेच मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होते. त्यावर निष्क्रियता दिसल्याने आयुक्तांनी सहय्यक आयुक्त शीतल वाकडे यांच्यासह मलनिःसारण विभागातील उप अभियंता विनायक शिंदे, गणेश पूरम यांचीही बदली केली आहे..WhatsApp: व्हॉट्सअॅपवर आता अनलिमिटेड मेसेज पाठवता येणार नाहीत; कंपनी आणतेय 'मंथली लिमिट'.गलिच्छ सोलापूर मार्गाचे दर्शनशेवाळवाडीकडे जाताना आयुक्तांना पुणे-सोलापूर महामार्गावरील दुभाजकांमधील अस्वच्छता, कचऱ्याचे ढीग दिसले. दुभाजकही घाण झाले होते. सोलापूर रस्त्याचे गलिच्छ दर्शन झाल्याने आयुक्तांनी त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी संबंधित विभागांना तत्काळ या ठिकाणी स्वच्छता करण्याचे देश दिले आहेत. शहरातील अस्वच्छता, वाहतूक कोंडी, सांडपाणी आणि अतिक्रमणाच्या समस्या दूर करण्यासाठी अधिकारी प्रभावीपणे काम करत नसतील, तर कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे आयुक्त राम यांनी स्पष्ट केले..‘‘शेवाळवाडी, मांजरी, वाघोली येथे कामचुकार आणि निष्काळजी अधिकाऱ्यांमुळे शहरातील नागरिकांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांशी खेळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना महापालिकेत स्थान मिळणार नाही, त्यांचे निलंबन केले जाईल, खात्यांतर्गत चौकशी नंतर त्यांची अकार्यकारी पदावर बदलीची कारवाई करण्यात येईल. कामातील निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही.’’- नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.