पुणे

Pune Property Tax : पुणे महापालिकेची विक्रमी मिळकतकर वसुली: पहिल्या तिमाहीत १३९५ कोटी, गेल्या वर्षीपेक्षा १०२ कोटींची वाढ

पुणे महापालिकेची मिळकतकरातून तिमाहीत विक्रमी १,३९५ कोटींची कमाई; गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १०२ कोटींहून अधिक वाढ, ७.४० लाख मालमत्ताधारकांचा सहभाग
Property Tax

Pune Municipal Corporation collected a record ₹1,395.86 crore in property tax during the first quarter of FY 2026-27.

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत पुणे महापालिकेच्या मिळकतकरातून विक्रमी १,३९५.८६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. यंदा ७ लाख ४० हजार २८२ मालमत्ताधारकांनी कर भरला आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ६ लाख ८६ हजार ७१२ मालमत्तांकडून १,२९२.९४ कोटी रुपयांचे संकलन झाले होते. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत १०२.९२ कोटी रुपयांनी उत्पन्न जास्त आहे.

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