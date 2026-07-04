Pune Property Tax : पुणे महापालिकेची विक्रमी मिळकतकर वसुली: पहिल्या तिमाहीत १३९५ कोटी, गेल्या वर्षीपेक्षा १०२ कोटींची वाढ

पुणे : आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत पुणे महापालिकेच्या मिळकतकरातून विक्रमी १,३९५.८६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. यंदा ७ लाख ४० हजार २८२ मालमत्ताधारकांनी कर भरला आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ६ लाख ८६ हजार ७१२ मालमत्तांकडून १,२९२.९४ कोटी रुपयांचे संकलन झाले होते. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत १०२.९२ कोटी रुपयांनी उत्पन्न जास्त आहे. .शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी, वाहतूक आणि इतर विकासकामांसाठी मिळकत कर हा महापालिकेच्या महसुलाचा प्रमुख स्रोत मानला जातो. शहरात विविध विकासकामे सुरू असून त्यासाठी आवश्यक निधी उभारण्यासाठी मिळकत कर विभागावर प्रमुख जबाबदारी असते. महापालिकेतर्फे दरवर्षी १ एप्रिल ते ३१ मे या कालावधीत मिळकतकरावर ५ ते १० टक्के सवलत दिली जाते. त्यामुळे या दोन महिन्यात बहुतांश नागरिक कर भरतात. यंदा या दोन महिन्यात १२००.४७ कोटी रुपये रक्कम जमा झाली आहे. त्यानंतर पुढील एका महिन्यात जवळपास दोनशे कोटी रुपये जमा झाले आहेत..६ लाख १५ हजार ३५२ निवासी मालमत्तांकडून ६८८.२० कोटी रुपये, तर बिगर निवासी ८७,५९६ मालमत्तांमधून ५६७.०२ कोटी रुपये जमा झाले. मोकळ्या जागांमधून ४५.३८ कोटी आणि मिश्र वापराच्या मालमत्तांकडून ९५.२७ कोटी रुपये मिळाले आहेत. कर भरणा करण्यामध्ये पुणेकरांकडून ऑनलाइन व्यवहारांना प्राधान्य दिले जात आहे. ५ लाख ४१ हजार ५०० मालमत्ताधारकांनी ऑनलाइन पद्धतीने ९२७.०२ कोटी रुपये भरले. तर रोख व्यवहारातून ११४.३८ कोटी आणि धनादेश/डीडीद्वारे ३५४.४६ कोटी रुपये जमा झाले आहेत, अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली..आर्थिक वर्ष -कर भरणाऱ्या मालमत्तांची संख्या -कर संकलन (कोटी रुपये)२०२२-२३ -६,३९,७४१ -१,०७८.९७२०२३-२४ -३,५१,२७५ -५३५.३२२०२४-२५ -७,१४,४२५ -१,३८८.७९२०२५-२६ -६,८६,७१२ -१,२९२.९४२०२६-२७ -७,४०,२८२ -१,३९५.८६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.