पुणे : शहरातील खासगी व शासकीय मोकळ्या जागांवर कचरा आणि राडारोडा टाकला जात असल्याने शहर अस्वच्छ होत आहे. जागा मालकांकडून भूखंड स्वच्छ करण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे आता मोकळ्या जागेत अस्वच्छता निर्माण झाल्यास जागामालकांना पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे. त्यामुळे पुढील १५ दिवसांत मोकळ्या जागांना पत्रे लावून बंदिस्त करून घ्या, असे आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत. .पुणे शहरातील अनेक खासगी मोकळ्या भूखंडांवर परिसरातील नागरिकांकडून कचरा आणि बांधकामाचा राडारोडा टाकला जातो. त्यामुळे या जागा कचऱ्याचे अड्डे बनल्या असून परिसराचे विद्रूपीकरण होत आहे. शहराचे आर्थिक, राजकीय आणि ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता अशा जागांमुळे पुणे शहराची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे..महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील तरतुदींनुसार खासगी मोकळ्या जागांची स्वच्छता राखण्याची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित जागामालकांची आहे. त्यामुळे जागामालकांनी भूखंडावर कचरा आणि राडारोडा साचू देऊ नये. तसेच जागा पत्रे लावून बंदिस्त करावी. जाहीर प्रकटन प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांत ही कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरही अस्वच्छता किंवा राडारोडा आढळल्यास संबंधित मालकांना पाच लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे..विमानतळावरून शहरात प्रवेश करताना एका मोकळ्या जागेवर अनेक वर्षांपासून साचलेला कचरा निदर्शनास आला होता. शहरात येणाऱ्या नागरिकांना पुण्याचे पहिले दर्शन स्वच्छ आणि सुंदर व्हावे, यासाठी प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या कारवाईमुळे शहराच्या स्वच्छतेत ३० टक्के वाढ होण्यास मदत होईल, तसेच परिसर स्वच्छ आणि सुंदर दिसेल, अशी अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे..बांधकाम विभागाचे टोचले कानशहरात निर्माण झालेली अस्वच्छता, साईड व फ्रंट मार्जिनमध्ये झालेले बांधकाम, अतिक्रमण यामुळे शहराचे विद्रूपीकरण झाले आहे. या सगळ्याकडे बांधकाम विभागाने लक्ष देऊन हे प्रकार रोखणे आवश्यक होते, पण हे काम तुम्ही केले नाही, आता मी करतो आहे, अशा शब्दात आयुक्तांनी तेथे उपस्थित असलेल्या बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे कान टोचले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.