पुणे

Pune News : अभय योजनेत थकबाकीदारांचे फुलांनी स्वागत; प्रामाणिक करदाते अद्याप कौतुकापासून दूर!

Pune Municipal Corporation : शहरातील प्रामाणिक करदाते न चुकता दरवर्षी महापालिकेकडे मिळकतकर भरतात. त्यावेळी त्यांचे रांगोळी काढून, फुल देऊन कोणी स्वागत करत नाही. त्यांचे कोणी कौतूकही करत नाही. पण अभय योनजेचा लाभ घेणाऱ्या थकबाकीदारांचे महापालिकेच्या कार्यालयामध्ये जोरदार जोरदार स्वागत.
PMC Welcoming Defaulters with Rangoli and Flowers

PMC Welcoming Defaulters with Rangoli and Flowers

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : थकबाकीदारांनी पैसे भरल्याने त्यांचा चक्क सन्मान केल्याचा प्रकार आज विविध कार्यालयांमध्ये घडला आहे. दरम्यान पहिल्या दिवशी अभय योजनेतून ६ कोटी १५ लाख रुपये जमा झाले आहेत. पुणे महापालिकेच्या प्रकल्पांसाठी निधीची गरज आहे. हा निधी उभा करण्यासाठी १५ नोव्हेंबर ते १५ जानेवारी या कालावधीत अभय योजना राबवून मिळकतकराच्या थकबाकीवर ७५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे. यातून जमा होणारा निधी हा विकास आराखड्यातील रस्ते करणे, भूसंपादन करणे यासह अन्य कारणांसाठी वापरला जाणार आहे.

Loading content, please wait...
income tax
pmc
Tax Policy
Pune Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com