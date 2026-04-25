Pune Slope Work: आई माता मंदिर–गंगाधाम चौक रस्ता ‘मृत्यूचा सापळा’ ते सुरक्षित मार्ग; उतार कमी करण्याचे काम सुरू

पुणे : तीव्र उतारामुळे मृत्यूचा सापळा बनलेला आई माता मंदिर ते गंगाधाम चौक या रस्त्याची सुधारणा करण्याचे काम अखेर महापालिकेने सुरु केले आहे. सुमारे २०० मिटर अंतरावरील रस्त्याचा उतार कमी केला जाणार आहे. तसेच भविष्यात आणखी काही सुधारणा या रस्त्यावर केल्या जाणार असून, त्यासाठी सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया सुरु आहे. .कात्रज, कोंढवा, येवलेवाडी या भागाला मार्केटयार्ड, पुणे स्टेशन, स्वारगेट या भागाला जोडणारा रस्ता म्हणजे आई माता मंदिराकडून गंगाधाम चौकाकडे येणारा रस्ता आहे. या रस्त्यावरून अवजड वाहनांचीही वाहतूक होते. त्यामुळे हा रस्ता तीव्र उताराचा रस्ता धोकादायक बनला आहे. या उतारावर, गंगाधाम चौकातील सिग्नलवर डंपर, ट्रक, टँकरच्या धडकेत दुचाकीस्वारांचा मृत्यू झालेला आहे. हे वारंवार होणारे अपघात रोखण्यासाठी महापालिकेने आई माता मंदिर ते गंगाधाम चौक दरम्यान असलेला तीव्र उतार कमी करण्याचा निर्णय मागच्यावर्षी घेतला होता. या कामासाठी ९ कोटी १६ लाख ९९ हजार ५८७.०८ रुपयांची निविदा मंजूर केली आहे. या कामाअंतर्गत पाण्याच्या पुरवठा व सांडपाणी वाहिन्या जिरवणे, पावसाळी वाहिन्या टाकणे अशी कामे प्रस्तावित केली आहेत. तसेच या रस्त्यावरचा उतार अडीच मीटरने कमी केला जाणार आहे..हे काम गेल्या आठवड्यापासून सुरु झाले असून, सध्या आई माता मंदिर येथे काम सुरु आहे. या रस्त्यावरील वाहनांची गर्दी, काही व्यापाऱ्यांचा विरोध यामुळे कामात अडथळे निर्माण होत आहेत. हे अडथळे दूर झाले तर लवकरच हे काम पूर्ण होईल. तसेच या रस्त्यावर कायमच्या उपाययोजना करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त केला जाणार आहे, असे पथ विभागाचे प्रमुख राजेश बनकर यांनी सांगितले..असा कमी करणार उतारया रस्त्याचा उतार सध्या जवळपास १२.३० मीटर आहे (चढावरून सपाट जमिनीकडे). हा उतार आता जवळपास २.५ मीटरने कमी केला जाणार आहे. त्यासाठी रस्त्याचा जवळपास ५०० मीटरचा भाग खोदला जाणार आहे. अस्तित्वातील रस्त्याखाली असलेल्या महापालिकेच्या सेवा वाहिन्याही आणखी खाली घ्याव्या लागणार आहेत. या रस्त्याला आठ ते नऊ रस्ते बाजूने येऊन मिळतात. त्यामुळे त्या रस्त्यांचाही उतार लक्षात घेऊन हे काम केले जाणार आहे.