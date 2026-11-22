पुणे : शहरातील प्रमुख रस्ते आणि पदपथ अतिक्रमणमुक्त करून वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी महापालिकेच्या अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाने रविवारी (ता. २२) शहरात धडक मोहीम राबवली. या कारवाईत वाघोली-केसनंद रस्ता, गंगाधाम चौक ते लुल्लानगर, बाणेर-बालेवाडी, औंध आणि धनकवडी-कात्रज या परिसरातील अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले. याशिवाय रस्ते व पदपथांवर अडथळा ठरणारे ८० हून अधिक शेड, काउंटर आणि स्टॉल हटवून साहित्य जप्त केले आहे..औंध-बाणेरमधील अतिक्रमणे जमीनदोस्तऔंध : बालेवाडी हायस्ट्रीट परिसर, गणराज चौक तसेच औंधमधील मेडीपॉइंट ते विधाते वस्ती या मार्गावर रस्ते व पदपथांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली होती. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होण्याबरोबरच पादचाऱ्यांनाही चालणे कठीण झाले होते. बालेवाडी हायस्ट्रीट परिसरात सुमारे ५० हजार चौरस फूट, तर मेडीपॉइंट ते विधाते वस्ती परिसरात सात हजार चौरस फूट असे एकूण ५७ हजार चौरस फुटांचे अनधिकृत बांधकाम काढण्यात आले. या वेळी ३४ काउंटर, पाच स्टॉल आणि दुकानांबाहेरील अनधिकृत फलक हटविण्यात आले. तसेच प्लास्टिकच्या २६ खुर्च्या, एक फ्रिज, १२ तंबू, दोन लोखंडी जाळ्या, २० गॅस सिलिंडर आणि एक वाहन जप्त करून औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या गोदामात जमा करण्यात आले..धनकवडी, कात्रज परिसरातील अनधिकृत बांधकाम हटवलेधनकवडी : धनकवडी-कात्रज-आंबेगाव क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत ट्रेझर पार्क ते संतनगर, अरण्येश्वर चौक ते मुक्तांगण शाळा आणि शिवदर्शन कमान परिसरात कारवाई करण्यात आली. सुमारे ४२ हजार चौरस फुटांचे अनधिकृत बांधकाम भुईसपाट करण्यात आले. या कारवाईत दुकानांबाहेरील फलक, बॅनर आणि ४७ शेड हटविण्यात आले. तसेच, स्टील व लोखंडी टेबल, खुर्च्या, गॅस शेगडी, सिलिंडर, कोल्ड्रिंक बॉक्स, स्टँड आणि इतर साहित्य जप्त करून धनकवडी-कात्रज-आंबेगाव क्षेत्रीय कार्यालयाच्या गोदामात जमा केले..मोठा फौजफाटा तैनातअतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे उपायुक्त सोमनाथ बनकर, अविनाश सपकाळ, औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहायक आयुक्त इंद्रायणी करचे आणि धनकवडी-कात्रज-आंबेगाव क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहायक आयुक्त सुरेखा भणगे यांनी ही कारवाई केली. या मोहिमांमध्ये महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागासह आकाशचिन्ह परवाना विभाग, पोलिस कर्मचारी, महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे जवान आणि कर्मचारी सहभागी झाले होते. कारवाईसाठी सात जेसीबी, एक गॅस कटर, सहा ट्रक आणि पिंजरा वाहनांचा ताफा तैनात करण्यात आला होता. शहरातील रस्ते अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यासाठी यापुढेही अशीच कारवाई सुरू राहणार असल्याचा इशारा महापालिका प्रशासनाने दिला आहे..रविवारी सुटीच्या दिवशीही कारवाई सुरूचमहापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी शहरात अतिक्रमण निर्मूलनाची कारवाई हाती घेतली आहे. रविवारी सुटीच्या दिवशीही महापालिकेकडून ही कारवाई सुरू ठेवण्यात आली. अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी आज गंगाधाम चौक ते लुल्लानगर परिसरात अतिक्रमण निर्मूलन कारवाईची प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन पाहणी केली. तसेच प्रभावी आणि नियोजनबद्ध कार्यवाही करण्याबाबत सूचना दिल्या..परिमंडळ १ - वाघोली व केसनंद रस्ता : अंदाजे ९५ हजार चौरस फूटपरिमंडळ २ - निरंक (कारवाई नाही)परिमंडळ ३ - बाणेर व बालेवाडी : सुमारे ४१ हजार चौरस फूटपरिमंडळ ४ - निरंकपरिमंडळ ५ - सुमारे ५२ हजार चौरस फूटपरिमंडळ ६ - निरंक; मात्र उद्याच्या कारवाईसाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.एकूण कारवाई - सुमारे एक लाख ८८ हजार चौरस फूट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.