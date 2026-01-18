पुण्यात भाजपचे ७ अन् राष्ट्रवादीचे २ नगरसेवक वाढणार, पण पुन्हा नाराजीची शक्यता; नेत्यांसमोर पेच

पुणे, ता. १७ : पुणे महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज झालेल्या कार्यकर्त्यांची स्वीकृत नगरसेवकपदी निवड करण्याचे आश्वासन अनेकांना दिले आहे. मात्र, शासनाने निश्चित केलेल्या कोट्यानुसार भाजपला सात, राष्ट्रवादी काँग्रेसला दोन; तर काँग्रेसला एक स्वीकृत नगरसेवकपद मिळणार आहे. त्यामुळे या ठिकाणी वर्णी लावतानाही पक्षाच्या नेत्यांची कसोटी लागणार आहे. निवडणुकीत उमेदवारीवरून प्रचंड नाराजी आणि रोषाचा सामना राजकीय पक्षांना करावा लागला होता. त्यामुळे आता स्वीकृत नगरसेवक पदावरूनही नाराजी उफाळून येण्याची शक्यता आहे..महापालिकेच्या कारभारात वेगवेगळ्या तज्ज्ञांचा, स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असावा, यासाठी स्वीकृत नगरसेवकांची निवड केली जाते. पण, हा मुख्य हेतू बाजूला ठेवून कार्यकर्त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी स्वीकृत नगरसेवकांचा वापर केला जातो. या नगरसेवकांना सभागृहात मतदानाचा अधिकार नसतो, तसेच कोणतेही पद त्यांना घेता येत नाही. त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात ठरावीक रकमेची तरतूद केली जाते..पुण्यात महापौरपदासाठी दावेदारांचं गुडघ्याला बाशिंग, आरक्षणाची चिठ्ठी कुणाला कौल देणार?.पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत १६५ नगरसेवक निवडून आले आहेत. यात सर्वच पक्षाकडून अनेक कार्यकर्त्यांनी इच्छुक म्हणून पक्षाकडे उमेदवारी मागितली होती. विशेषतः भाजपकडे इच्छुकांची संख्या खूप मोठी होती. उमेदवारी नाकारलेल्या इच्छुकांनी अपक्ष अर्ज भरून बंडखोरीचे निशान फडकवले होते. मात्र, पक्षाच्या नेत्यांनी त्यांची समजूत काढून बंडखोरी मागे घेण्यास लावले. उमेदवारी अर्ज मागे घेताना या कार्यकर्त्यांना महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवकपद, वृक्ष प्राधिकरण समिती, प्रभाग स्तरावर स्वीकृत सदस्य असे पद देण्याचे आश्वासन दिले आहे..... अशी केली जाते निवड२०१७ ला शासनाच्या आदेशानुसार २७ नगरसेवकांमागे एक स्वीकृत नगरसेवकपद दिले जाते. त्यानुसार पाच स्वीकृत नगरसेवक होते. २०२३च्या शासनाच्या आदेशाप्रमाणे आता १६.५ नगरसेवकांमागे एक स्वीकृत नगरसेवक किंवा एकूण संख्येच्या १० टक्के यापेक्षा जी संख्या कमी असेल इतके स्वीकृत नगरसेवक निवडता येणार आहेत. पुणे महापालिकेत १६५ नगसेवक असल्याने त्यानुसार १० जागा असणार आहेत. भाजपचे ११९ नगरसेवक निवडून आल्याने त्यांच्याकडून सात स्वीकृत नगरसेवक निवडले जातील. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ३० नगरसेवक असल्याने त्यांचे दोन; तर काँग्रेसचे १५ नगरसेवक असून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या एका नगरसेवकाची मदत केल्यास त्यांचा एक स्वीकृत नगरसेवक निवडला जाऊ शकतो..अंतिम पक्षीय बलाबलभाजप - ११९राष्ट्रवादी काँग्रेस - २७राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार - ३कांग्रेस - १५शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे. १एकूण - १६५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.