Water Tanker : पाण्याच्या टॅंकरवर पुणे महापालिकेचे ऑनलाइन लक्ष्य

पुणे - पाण्याची टंचाई असणाऱ्या भागांना महापालिकेतर्फे टँकरने पाणी पुरवठा केला जातो. पण त्याचा हिशोब ठेवताना अनेक गडबडी होतात. ही प्रक्रिया पारदर्शक व वेळेत पार पाडावी यासाठी पाषाण टँकर केंद्रासाठी ऑनलाइन प्रणाली विकसीत केली आहे. सोसायटीच्या टँकर नोंदणीपासून ते टँकरने पाणी टाकेपर्यंतची सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन होत आहे. ठरलेल्या वेळेत टँकर येत असल्याने नागरिकांचे हाल होत नाही. गेल्या वर्षभरापासून ही या प्रायोगिक तत्त्वावर ही सेवा सुरु असून, आता संपूर्ण शहरात याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. .पुणे शहरात महापालिकेतर्फे अनेक भागात जलवाहिनीतून पाणी पुरवठा होतो. सर्व भागात समान पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी तब्बल २४०० कोटी रुपये खर्च करून समान पाणी पुरवठा योजना राबविली गेली आहे. त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. असे असले तरी शहरातील अनेक उपनगरांमध्ये जलवाहिनीतून अपुरे व कमी दाबाने पाणी पुरवठा होतो. या भागातून वर्षभर नागरिकांच्या पाणी पुरवठ्याच्या तक्रारी असतात. त्यामुळे महापालिकेतर्फे या भागात पाणी पुरवठा करण्यासाठी मोफत टँकर सुविधा राबविली जाते. पाणी पुरवठा विभागाकडून दरवर्षी ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च हा टँकरच्या निविदांवर केला जातो..सूस, म्हाळुंगे भागातील नागरिकांनी पाणी टंचाईच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या भागाला महापालिका जलवाहिनीतून पाणी देऊ शकत नाही तर त्यांनी टँकरने पाणी पुरवठा सुरु करावा असे आदेश दिले होते. त्यानुसार पाषाण येथे टँकर भरणा केंद्र सुरु करण्यात आले. पण केवळ टँकर उपलब्ध करून दिले तर समस्या संपली असे नाही, तर प्रत्येक सोसायटीला ठरलेल्या वेळेला टँकर पुरविणे आवश्यक होते. त्यासाठी नियोजन करण्यात आले..सॉफ्टवेअरद्वारे चालते कामकाजत्यासाठी एका खासगी कंपनीकडून सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले. त्यामध्ये सूस, म्हाळुंगे परिसरातील १०४ सोसायट्यांसह या भागात पाणी पुरवठा करणारे टँकरचे क्रमांक, चालक, महापालिकेचे अधिकारी यांची माहिती या ॲपमध्ये असते. सोसायटीच्या अध्यक्षांनी टँकरची मागणी नोंदविल्यानंतर टँकरच्या उपलब्धतेनुसार त्यांना वेळ कळवली जाते. त्याचसोबत टँकर आणि चालकाचा क्रमांक, ओटीपीचा मेसेज जातो. टँकर सोसायटीमध्ये जाऊन पाणी दिल्यानंतर चालकाला ओटीपी दिला जातो. त्यानंतर हा व्यवहार पूर्ण होतो. विशेष म्हणजे टँकरचालकांकडून शहरात २००-३०० रुपयांसाठी अडवणूक केली जाते. पण या प्रक्रियेत टँकर चालकांकडून सोसायटीकडे पैशाची मागणी केली नाही. तशी तक्रार गेली तर लगेच कारवाई केली जाते..सदनिकानिहाय टँकर पुरवठासूस, म्हाळुंगे भागात १०४ सोसायट्या असून, सुमारे १९ हजार सदनिका आहेत. ज्या सोसायटीमध्ये १०० सदनिका आहेत तेथे एक टँकर पुरविला जातो. १००च्या पटीमध्ये प्रत्येकी एक टँकर वाढत जातो. हे पाणी सोसायट्यांची पूर्णपणे तहान भागवू शकत नाही. त्यामुळे काही सोसायट्या खासगी टँकरने पाणी मागवतात..‘सूस, म्हाळुंगे भागात टँकरसाठी प्रायोगिकतत्वावर ऑनलाइन प्रणाली राबविली आहे. त्यातून फायदा झाला आहे. ही प्रणाली संपूर्ण शहरात राबविली जाऊ शकते. तसेच त्यापूर्वी तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करावा लागणार आहे.’- नंदकिशोर जगताप, प्रमुख, पाणी पुरवठा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.