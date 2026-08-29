पुणे

Pune Cable Policy : पुणे महापालिकेचे दोन हजार कोटी वाचले; आयुक्तांच्या हस्तक्षेपामुळे वादग्रस्त केबल धोरण मागे

ओव्हरहेड केबल धोरण मागे; आयुक्तांच्या हस्तक्षेपामुळे पुणे महापालिकेचे तब्बल दोन हजार कोटींचे संभाव्य नुकसान टळले, स्थायी समितीच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह
pune municipal corporation
pune municipal corporationSakal
​ ब्रिजमोहन पाटील
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पुणे : शहरातील ओव्हरहेड केबल अधिकृत करण्यासाठी तयार केलेले धोरण महापालिकेच्या मुख्यसभेत मागे घेण्यात आले. हे धोरण मंजूर केले असते तर पुणे महापालिकेचे सुमारे दोन हजार कोटीचे नुकसान होणार होते. पण आयुक्त नवल किशोर राम यांनी हे विषयपत्र मागे घेतल्याने महापालिकेचे मोठे नुकसान टाळले आहे, अशी माहिती खात्रीलायक प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.

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