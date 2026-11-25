पुणे महापालिकेच्या ‘भाऊ फ्लेक्स काढा’ मोहिमेची सध्या शहरात चर्चा सुरू आहे. अनधिकृत फ्लेक्सविरोधात नागरिकांना ऑनलाइन तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर आता महापालिकेने ‘शहर विद्रूपीकरण पुरस्कार २०२६’ जाहीर केले आहेत. विशेष म्हणजे, या उपरोधिक पुरस्कारांच्या माननीय श्रेणीमध्ये पुणे महापालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांना ‘साहेब’, माजी नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार यांना ‘दादा’, तर सुनील पांडे यांना ‘भाऊ’ हा किताब देण्यात आला आहे. शहरात कोणाचे किती फ्लेक्स लागले आहेत, यावर आधारित ही वर्गवारी करण्यात आली आहे..कोणाला कोणता किताब?पुणे महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर २४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी या पुरस्कारांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये ‘ब्रँड्स’ आणि ‘माननीय’ अशा दोन स्वतंत्र श्रेणी तयार करण्यात आल्या आहेत.माननीय श्रेणीतील यादी1. साहेब – श्रीनाथ यशवंत भिमाले: अख्ख्या शहरात फ्लेक्स.2. दादा – सुतार पृथ्वीराज शशिकांत: प्रत्येक चौकात फ्लेक्स.3. भाऊ – पांडे सुनील नामदेव: गल्लीतील फ्लेक्स.या वर्गवारीतून शहरात कोणत्या लोकप्रतिनिधीचे किंवा राजकीय नेत्याचे किती मोठ्या प्रमाणात फ्लेक्स लावले जातात, यावर उपरोधिक भाष्य करण्यात आले आहे.ब्रँड्स श्रेणीतील यादीव्यावसायिक जाहिरातींच्या श्रेणीतही तीन ब्रँडची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत.1. ब्रह्मप्रिया वर्ल्ड स्कूल – फुकट जाहिरात प्रीमियम.2. आरजीज बिर्याणी स्टोरी – फुकट जाहिरात प्रो.3. शांती शिखर – फुकट जाहिरात..श्रीनाथ यशवंत भिमाले कोण आहेत?श्रीनाथ यशवंत भिमाले हे पुण्यातील भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष आहेत. २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी त्यांची स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. यापूर्वी त्यांनी पुणे महापालिकेत नगरसेवक आणि सभागृह नेते म्हणून काम पाहिले आहे. २००२ मध्ये सॅलिसबरी पार्क परिसरातून त्यांनी पहिल्यांदा नगरसेवकपदाची निवडणूक जिंकली होती. त्यानंतरही त्यांनी महापालिकेच्या राजकारणात आपले स्थान कायम ठेवले. महापालिकेच्या आर्थिक निर्णयांमध्ये महत्त्वाची भूमिका असलेल्या स्थायी समितीचे अध्यक्षपद सध्या त्यांच्याकडे आहे..पृथ्वीराज शशिकांत सुतार कोण आहेत?पृथ्वीराज शशिकांत सुतार हे पुण्यातील कोथरूड परिसरातील राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्ते तसेच माजी नगरसेवक आहेत. त्यांनी २०१२ आणि २०१७ मध्ये पुणे महानगरपालिकेत नगरसेवक म्हणून काम केले आहे. महापालिकेतील गटनेतेपद आणि पुणे स्मार्ट सिटीचे संचालक म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे. यापूर्वी ते शिवसेनेशी संबंधित होते. मात्र, २३ डिसेंबर २०२५ रोजी त्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. त्यामुळे कोथरूडच्या राजकीय वर्तुळातही त्यांच्या पक्षप्रवेशाची चर्चा झाली होती..Pune Metro: पुणेकरांसाठी गुड न्यूज! हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोची आणखी दोन स्थानके आजपासून प्रवाशांसाठी खुली, प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा.अनधिकृत फ्लेक्सविरोधात महापालिकेची मोहीमदरम्यान, पुणे शहरातील अनधिकृत जाहिरात फलक आणि फ्लेक्सच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महापालिकेने ‘भाऊ फ्लेक्स काढा’ ही मोहीम सुरू केली आहे. नागरिकांना अनधिकृत फ्लेक्सचा फोटो काढून संबंधित ठिकाणाचे लोकेशन अपलोड करत ऑनलाइन तक्रार दाखल करता येते. या मोहिमेत नागरिकांच्या सहभागातून शहरातील अनधिकृत जाहिरातींचा प्रश्न समोर आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे..महापालिकेच्या या उपरोधिक पुरस्कारांमुळे आता पुण्यातील राजकीय आणि व्यावसायिक फ्लेक्सची चर्चा पुन्हा रंगली आहे. मात्र, या पुरस्कारांबरोबरच प्रत्यक्षात अनधिकृत फ्लेक्स हटवण्याची आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारीही महापालिकेला पार पाडावी लागणार आहे..Pune Municipal Corporation: वाढदिवशी शुभेच्छांऐवजी ‘शहर विद्रूपीकरण पुरस्कार’! श्रीनाथ भिमालेंचा पहिला क्रमांक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.