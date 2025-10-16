पुणे

Pune Municipal Employees Discipline: पंधरा दिवसांत सुधारणा न केल्यास कारवाई; कर्मचारी हजेरीवरून आयुक्तांची तंबी

Growing Indiscipline Among PMC Staff: पुणे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचा आणि कर्मचाऱ्यांचा बेशिस्तपणा वाढला आहे. आयुक्तांनी १५ दिवसांत सुधारणा करा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, अशी कठोर तंबी दिली आहे.
Pune Municipal Employees Discipline

Pune Municipal Employees Discipline

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे महापालिकेच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा बेशिस्तपणा वाढत चालला आहे. त्यांची हजेरी व्यवस्थित लागलीच पाहिजे यासाठी विद्युत विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना आयुक्तांनी १५ दिवसांत सुधारणा करा अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, अशी तंबी दिली आहे. अतिरिक्त आयुक्तांनीही सर्व विभाग प्रमुखांना नोटीस बजावली आहे.

Loading content, please wait...
Employees
pmc
pune corporation
pune muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com