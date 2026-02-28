Pune Muncipal Corporation : आयुक्तांचा इशारा धाब्यावर? राडारोडा टाकणाऱ्यांना पालिका अधिकाऱ्यांकडून ‘अभय’

पुणे : डेक्कन परिसरात नदीपात्रात राडारोडा टाकणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकावर महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानंतर कडक कारवाई झाली. त्यास अद्याप १५ दिवसही उलटले नाहीत, तोपर्यंत नदीपात्रात राडारोडा टाकण्याचा प्रकार पुन्हा सुरू झाला. विशेषतः महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून राडारोडा टाकणाऱ्यांवर किरकोळ दंडात्मक कारवाई करून सोडून दिले जात आहे. त्यांच्याकडून जबर दंड आकारणी, गुन्हे दाखल करण्याचेही कष्ट घेतले जात नाहीत. आयुक्तांच्या कडक इशाऱ्यानंतरही महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून राडारोडा टाकणाऱ्यांना ‘अभय’ दिले जात असल्याची सद्यःस्थिती आहे. .महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी नदीपात्रात राडारोडा टाकणाऱ्या निहाल शेख या बांधकाम व्यावसायिकास तब्बल १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तेवढ्यावरच न थांबता त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांच्या बांधकामासही स्थगिती देऊन कडक कारवाईचा इशारा सर्वांना दिला होता. तसेच, महापालिका प्रशासन यापुढे अशीच कडक कारवाई करेल, असेही आयुक्त राम यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतरही शहराच्या वेगवेगळ्या भागात नदीपात्रात राडारोडा टाकण्याचे प्रकार थांबलेले नाहीत..बहुतांश ठिकाणी महापालिकेचे अधिकारी कारवाईची तसदी घेत नाहीत, तर जिथे कारवाई होते, त्याठिकाणी राडारोडा टाकणाऱ्यांना पाठीशी घातले जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.कोंढवे-धावडे, मुंढवा-केवशनगर या परिसरासह शहराच्या वेगवेगळ्या भागातील नदीपात्रात राडारोडा टाकण्याचे प्रकार सुरू आहेत. काही ठिकाणी महापालिका कारवाई करत आहे, तर काही ठिकाणी पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याची सद्यःस्थिती आहे. महापालिका आयुक्तांनी डेक्कन येथील नदीपात्रात टाकलेल्या राड्यारोड्याप्रकरणी कठोर कारवाई केली. त्यानंतर या स्वरूपाची कारवाई पुन्हा थंडावली. महापालिकेकडून यापूर्वीप्रमाणेच आतादेखील किरकोळ दंड आकारून राडारोडा टाकणाऱ्यांना अक्षरशः मोकळे सोडले जात आहे. कडक आणि ठोस कारवाई करण्याचे धाडस अधिकाऱ्यांकडून केले जात नसल्याने राडारोडा टाकणाऱ्यांना अक्षरशः मोकळे रान मिळाल्याची सद्यःस्थिती आहे..Pune News : नदीपात्रात राडारोडा टाकण्याचा प्रकार गंभीर, महापालिकेची कारवाईची प्रतीक्षा.चलन, प्लिंथ तपासणी नावालाचवाघोली येथे महापालिकेचा ‘सी अँड डी प्रकल्प’ सुरू असून, बांधकामातून निघणारा राडारोडा तेथे जिरविणे बंधनकारक आहे. यासाठी चलन भरणे आणि प्लिंथ तपासणीवेळी त्याची पडताळणी करण्याची अट घालण्यात आली. मात्र, आयुक्तांच्या घोषणेनंतरही ही नवी कार्यपद्धती प्रत्यक्षात अद्याप राबविली गेलेली नाही..नदीत राडारोडा टाकणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. तसेच, कोंढवे-धावडे, मुंढवा-केशवनगर या ठिकाणच्या राडारोडा टाकण्याच्या प्रकाराबाबत अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला आहे. संबंधितांविरुद्ध नक्कीच कडक कारवाई केली जाईल.- नवलकिशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.