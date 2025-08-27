Ganpati Visarjan : पुणे महापालिकेतर्फे दीड दिवसाच्या गणपती विसर्जनाची तयारी पूर्ण

पुणे - पुणे महापालिकेतर्फे दीड दिवसाच्या गणपतीच्या विसर्जनासाठीची तयारी पूर्ण केली आहे. ३८ हौदांसह एकूण २८१ ठिकाणी ६४८ लोखंडी टाक्यांची व्यवस्था केली आहे. खडकवासला धरणातून मुठा नदीत पाणी सोडले जात असल्याने नदीकाठचे हौद पाण्यात बुडत आहेत, त्यामुळे पर्यायी व्यवस्था म्हणून लोखंडी टाक्याही नदीच्या घाटाच्या परिसरात ठेवण्याच्या सूचना केल्या आहेत..गणेशोत्सवाच्या मंगलमयी पर्वास आजपासून (ता. २७) सुरुवात झाली आहे. यंदा ११ दिवस चालणाऱ्या या उत्सवात महापालिकेकडून नागरिकांसाठी विविध प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. यामध्ये विसर्जनाची व्यवस्थेचा मोठा वाटा आहे..नागरिकांनी नदी, तलाव अशा नैसर्गिक स्त्रोतात मूर्तींचे विसर्जन न करता अधिकाधिक प्रमाणात मूर्ती दान करावे, क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत सर्व कृत्रिम हौद व मूर्ती संकलनाच्या ठिकाणी निर्माल्य संकलनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. नदी काठावर ३२८ ठिकाणी निर्माल्य कलश-कंटेनर ठेवण्यात आले आहेत.शहरात दीड दिवसाच्या गणपतीचे विसर्जन करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे, विशेषतः मध्यवर्ती पेठांमध्ये दुसऱ्या दिवशी दुपारपासून रात्री उशिरापर्यंत दीड दिवसाच्या गणपती विसर्जनासाठी नागरिक गर्दी करतात. यासाठी नारायण पेठ, शनिवार पेठ, जयंतराव टिळक पूल परिसरात नदी काठी हौदाची व्यवस्था केली आहे..पुराच्या धोक्यामुळा पर्यायी व्यवस्थागेल्या काही दिवसापासून पुणे शहर व धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पाऊस पडत आहे. सध्या मुठा नदीत सुमारे ८ हजार क्यूसेस पाणी सोडले जात आहे. पावसाचा जोर वाढल्यास नदीला पूर येऊन घाटावरील हौद पुरात बुडतात. त्यामुळे प्रशासनाने लोखंडी टाक्यांची पर्यायी व्यवस्था केली आहे.तसेच गणपती विसर्जन अपघात होऊ नये यासाठी जीवरक्षकांच्या माध्यमातून विसर्जन करावे. प्रत्येक गणेश विसर्जन तिन्ही पाळ्यांमध्ये मिळून ९० जीवरक्षक नियुक्त केले आहेत. मध्यवर्ती अग्निशमन केंद्र येथे ३० राखीव जीवरक्षकांची गणेशोत्सव काळात तात्पुरती नेमणूक केली आहे..३४४ सीसीटीव्हीशहरातील एकूण ४२९ विसर्जन घाट व हौदांवर आवश्यक सुविधा उभारण्याचे काम सुरू झाले आहे. यामध्ये ३७०८ एलईडी दिवे, १९७ जनरेटर सेट, ३८८ स्पीकर सेट आणि १९२ चौरस फुटांचे एलईडी स्क्रीन उभारले जात आहेत. तसेच नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी या घाट व हौदांवर ३४४ तात्पुरते सीसीटीव्ही बसविले जाणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.