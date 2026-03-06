Pune Municipal Tender : कमी दरांच्या निविदांचा बंदोबस्त; महापालिका स्थायी समितीच्या बैठकीमुळे ठेकेदारांचे धाबे दणाणले

पुणे - महापालिकेने निश्चित केलेल्या पूर्वगणनपत्रकापेक्षा ४० ते ५० टक्के कमी दराने काम मिळविण्याच्या स्पर्धेत ठेकेदारांकडून निविदा भरल्या जात आहेत. त्यामुळे कामाची गुणवत्ता राहत नसल्याने पैसे वाया जात आहेत. यावर महापालिका प्रशासनाकडून बंधने घातली जाणार आहेत..एका ठरावीक मर्यादेपेक्षा कमी दराच्या निविदा आल्यास त्या फेटाळून लावल्या जाणार आहेत. महापालिका स्थायी समितीच्या बैठकीत आज यावर चर्चा झाल्यानंतर ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहेत.पुणे महापालिकेतर्फे दरवर्षी देखभाल-दुरुस्तीची कामे आणि नवीन भांडवली कामे करण्यासाठी हजारो निविदा काढल्या जातात. प्रशासनाकडून या कामांसाठी किती खर्च होऊ शकतो? याचा अभ्यास करून तसेच शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार पूर्वगणनपत्रक तयार केले जाते. त्यास समितीची मान्यताही मिळाली आहे..प्रचंड स्पर्धेमुळे ठेकेदार कमी दराची निविदा भरतात. काम मंजूर होऊन त्याची बिलेही काढली जात आहेत. यावर आज स्थायी समितीच्या बैठकीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.मलनिःसारण, पथ विभाग आघाडीवरकमी रकमेच्या निविदा भरण्यामध्ये मलनिःसारण व पथ विभाग आघाडीवर आहे. त्यासह भवन, पाणीपुरवठा, भांडार, घनकचरा, क्षेत्रीय कार्यालयांसह अन्य विभागांत ठरावीक ठेकेदार रिंग करत असून, ते ३० टक्क्यांपेक्षा कमी दराने निविदा भरत आहेत. त्यांना राजकीय अभय मिळत आहे. निकृष्ट दर्जाचे काम करूनही थर्डपार्टी ऑडिटमध्ये त्यावर आक्षेप घेतला जात नाही आणि त्यांची बिलेही मंजूर होत आहेत..समस्या काय?- ठेकेदारांमध्ये काम मिळविण्याची तीव्र स्पर्धा- बाजारभावापेक्षा खूप कमी दर- काम मंजूर झाल्यावर गुणवत्तेचा अभाव- महापालिकेचा निधी वाया जाण्याची शक्यता.प्रशासन म्हणते...महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी कमी दराने निविदा येत असल्याने कामाची गुणवत्ता राहत नसल्याचे मान्य केले. महापालिकेचे पूर्वगणनपत्रक योग्य आहे. मात्र ठेकेदारांच्या ३०, ४० व ५० टक्के कमी दराने निविदा येत आहेत. यावर निर्बंध आणण्यासाठी धोरण तयार करून ते स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडले जाईल, असे स्पष्टीकरण आयुक्तांनी दिले..स्थायी समितीची भूमिका...महापालिकेत घनकचरा व्यवस्थापन व मलनिःसारण विभागासह अन्य विभागांत एकाच ठेकेदाराला अनेक कामे मिळत आहेत. त्यांची मक्तेदारी झाली असून, ती मोडून काढली जाईल. एका ठेकेदाराला एक काम मिळेल, येत्या एक एप्रिलपासून कमी दराच्या निविदा मान्य केल्या जाणार नाही, असे श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले..कोणते विभाग आघाडीवर?- मलनिःसारण विभाग- पथ विभागया विभागांमध्ये ३०-५० टक्के कमी दराने निविदा आल्याचे निरीक्षण..महापालिकेचे पुढील धोरण१) ठरावीक मर्यादेपेक्षा कमी दराच्या निविदा फेटाळल्या जाणार२) एक ठेकेदार-एक काम धोरणाचा विचार३) ठेकेदारांची मक्तेदारी मोडणार.निविदांचा ट्रेंड (आकडे कोटी रुपयांत : वार्षिक अंदाज)२,७५० - देखभाल-दुरुस्ती कामे५,५०० - नवीन भांडवली कामेनिविदांमध्ये दिसणारी घट१ ते ५०-५५ टक्के कमी दरअपेक्षित कामे आणि अर्थसंकल्पातील तरतूद कोटी रुपयांतदेखभाल-दुरुस्ती - २,३४५प्रभागस्तरीय कामे - ३४.८०क्षेत्रीय कार्यालये - १३०.९१भांडवली कामे - ५,२३३.कमी दराची उदाहरणे आकडेवारी टक्क्यांमध्ये (कार्यपत्रिकेत नऊ निविदा मंजूर)३३ - कल्याणीनगर-येरवडा मलवाहिनी२४.९९ - घोले रस्ता रॅम्प शेड३३.७८ - समाविष्ट गावांतील कलव्हर्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.