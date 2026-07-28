पुणे

Pune Illegal Construction: पुणे महापालिकेची बेकायदा बांधकामांवर धडक कारवाई; लोहगाव-खराडीतील २१,४०० चौरस फूट आरसीसी इमारत जमीनदोस्त

पुणे महापालिकेची बेकायदा बांधकामांवर धडक मोहीम; लोहगाव-खराडीतील २१ हजार ४०० चौरस फुटांचे आरसीसी बांधकाम जमीनदोस्त
The civic body has urged citizens to avoid purchasing plots or homes in unauthorized developments without verifying legal documents.

The civic body has urged citizens to avoid purchasing plots or homes in unauthorized developments without verifying legal documents.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुणे महानगरपालिकेने बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईची मोहीम पुन्हा तीव्र केली असून, मंगळवारी (ता. २८) लोहगाव आणि खराडी परिसरात मोठी कारवाई करण्यात आली. अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाने केलेल्या या कारवाईत सुमारे २१ हजार ४०० चौरस फूट आरसीसी बांधकाम जमीनदोस्त केले.

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