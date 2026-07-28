Pune Illegal Construction: पुणे महापालिकेची बेकायदा बांधकामांवर धडक कारवाई; लोहगाव-खराडीतील २१,४०० चौरस फूट आरसीसी इमारत जमीनदोस्त

पुणे : पुणे महानगरपालिकेने बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईची मोहीम पुन्हा तीव्र केली असून, मंगळवारी (ता. २८) लोहगाव आणि खराडी परिसरात मोठी कारवाई करण्यात आली. अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाने केलेल्या या कारवाईत सुमारे २१ हजार ४०० चौरस फूट आरसीसी बांधकाम जमीनदोस्त केले..महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या आदेशानुसार आणि उपायुक्त सोमनाथ बनकर यांच्या नियंत्रणाखाली ही मोहीम राबविण्यात आली. लोहगाव येथील निंबाळकरनगर सर्व्हे क्रमांक २९४ आणि खराडी परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर सकाळी नऊपासूनच कारवाई सुरू झाली. महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये बेकायदा प्लॉटिंग आणि बांधकामांचे प्रमाण वाढल्याने प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. अनेक नागरिक नियमांचे उल्लंघन करून परवानगी न घेता रात्रीच्या वेळी बांधकामे करत असल्याचे समोर आले आहे..बनकर म्हणाले, मंगळवारच्या कारवाईसाठी दोन पोलिस अधिकारी, १३ पोलिस कर्मचारी, ३५ एमएसएफ जवान, पाच जेसीबी, सहा गॅस कटर, सात ब्रेकर आणि २५ बिगारी सेवकांचा ताफा तैनात होता. विकास आराखडा (डीपी) मंजूर होईपर्यंत नागरिकांनी बेकायदा प्लॉटिंगमध्ये भूखंड खरेदी करू नयेत आणि अनधिकृत बांधकामे टाळावीत. सामान्य नागरिकांना अनधिकृत इमारतींमध्ये घर खरेदी करू नये, त्यांची फसवणूक होऊ शकते. त्यामुळे घऱ घेताना सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित तपासून पाहावीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.