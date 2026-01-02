पुणे

Shiv sena Pune Election: पुण्यात शिवसेनेची युती तुटली? १२३ जागांवर पक्ष स्वतंत्र लढणार? पडद्यामागे काय घडलं?

Mahayuti Split? Shiv Sena (Shinde) to Contest Solo on 123 Seats: शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपची युती जवळपास तुटल्यात जमा आहे. त्यामुळे शिवसेना स्वतंत्र लढणार असून भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वतंत्र लढेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासोबत आहे.
Pune Mahayuti Shivsena: पुण्यात भाजप-शिवसेना युती तुटण्याची शक्यता आहे. अर्ज माघारी घेण्याची वेळ केवळ ३० मिनिटं शिल्लक राहिलेली असूनही कोणत्याही उमेदवाराला पक्षाकडून निरोप मिळालेला नाही. त्यामुळे शिवसेना स्वतंत्र लढणार हे जवळपास स्पष्ट झालेलं आहे.

