Shiv sena Pune Election: पुण्यात शिवसेनेची युती तुटली? १२३ जागांवर पक्ष स्वतंत्र लढणार? पडद्यामागे काय घडलं?

Pune Mahayuti Shivsena: पुण्यात भाजप-शिवसेना युती तुटण्याची शक्यता आहे. अर्ज माघारी घेण्याची वेळ केवळ ३० मिनिटं शिल्लक राहिलेली असूनही कोणत्याही उमेदवाराला पक्षाकडून निरोप मिळालेला नाही. त्यामुळे शिवसेना स्वतंत्र लढणार हे जवळपास स्पष्ट झालेलं आहे..पुण्यात शिवसेना १२३ जागांवर निवडणूक लढवण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यामध्ये शिवसेनेसोबत लढणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. मात्र जागांवरुन दोन्ही पक्षांमध्ये बिनसलं. त्यात कहर म्हणजे शिवसेनेने धंगेकरांच्या घरात दोन उमेदवाऱ्या दिल्याने भाजपची नाराजी होती, अशी माहिती आहे. शवेटी १६ जागांच्या प्रस्तावावरही चर्चा झाली नाही. त्यामुळे शिवसेनेने सर्व उमेदवारांना एबी फॉर्म देऊ केले होते..शुक्रवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या कारणावरुन दोन्ही पक्षांमध्ये कोणतीही चर्चा झाली नसल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळे पुण्यात तरी महायुती तुटल्याचं जवळपास स्पष्ट झालेलं आहे. तरीही शेवटच्या क्षणापर्यंत काहीही होऊ शकतं, असं राजकीय जाणकार सांगत आहेत..भाजप-शिवसेनेचं का बिनसलं?१५ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप आणि शिवसेना पुणे महानगरपालिकेची निवडणूक युतीमध्ये लढवेल, असे जाहीर केले होते. त्यानंतर शिवसेनेकडून भाजपला तब्बल 41 जागांचा प्रस्ताव देण्यात आला. भाजपने या प्रस्तावाला उत्तर दिलं नसल्यामुळे पुन्हा एकदा शिवसेनेने भाजपकडे अवघ्या 15 जागांचा प्रस्ताव पाठवला होता. युतीच्या चर्चा या उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या तासापर्यंत सुरु होत्या. भाजप आणि सेनेतील संघर्ष हा प्रस्तावित यादीतील नावांमुळे झाल्याचं बोललं जातंय..या पंधरा जागांच्या प्रस्तावामध्ये शिवसेनेचे पुणे महानगरपालिकेचे महानगर प्रमुख रवींद्र धंगेकर यांच्या कुटुंबियांसाठी दोन जागांच्या प्रस्तावाचा समावेश करण्यात आला होता. तसेच काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या आबा बागुल यांच्या प्रभागाचासुद्धा उल्लेख करण्यात आलेला होता. मात्र रवींद्र धंगेकर विरुद्ध भाजप हे समीकरण उभ्या महाराष्ट्राने काही दिवसांपासून बघितलेलं आहे..