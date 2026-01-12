Pune Municipal Election : पुण्यात प्रचाराचा धुरळा थांबणार; उद्या सायंकाळी ५ वाजता 'तोफा' थंडावणार!

पुणे : गेल्या दहा दिवसांपासून पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी आक्रमक प्रचार करून निवडणुकीची रंगत वाढवली असून, विकासाच्या मुद्द्यांसह वैयक्तीक टीका टिपणी करण्यात असल्याने प्रभागांमधील वातावरण तापले आहे. असे असताना उद्या (ता. १३) सायंकाळी पाच वाजता प्रचाराच्या तोफा थंडावणार आहेत..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची गोखलेनगर दुपारी एक वाजता भाजपच्या प्रचाराची सांगता करण्यासाठी सभा घेणार आहेत. ष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे उद्या सकाळी साडे नऊ वाजल्यापासून नऱ्हे, धायरी, वारजे पॉप्युलर नगर, औंध बोपोडी या भागात रोड शो करणार आहेत. यावेळी महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी पुण्यात मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची एकही सभा झालेली नाही, शेवटच्या दिवशी ते मसनेचे उमेदवार उभे आहेत त्या प्रभागात जाऊन उमेदवारांची भेट घेणार आहेत. .Pune News : पुण्यात भाजप कार्यकर्त्यांना 'फ्लेक्सबाजी' करण्यास सक्त मनाई; शहराचे विद्रुपीकरण रोखण्यासाठी पक्षाचे कडक आदेश!.सकाळी पावणे दहा ते ते दुपारी सव्वा चार पर्यंत राज ठाकरे हे शहरात गोखलेनगर, कोथरूड शिवाजी पुतळा चौक, सागर कॉलनी, वारजे चौक, शहीद भगतसिंग चौक, भवानी पेठ, ताडीवाला रस्ता, शिवराज चौक घोरपडी गाव, कोंढवा, मार्केटयार्ड या भागात राज ठाकरे भेटी देणार आहेत. यावेळी मनसेच्या उमेदवारांकडून शक्तीप्रदर्शन करत प्रचार करण्याची जोरदार तयारी केली आहे..काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, शिवसेना या पक्षाचे मोठे नेते पुण्यात नाहीत.शहरातील ४१ प्रभागांमध्ये प्रचार शिगेला पोचला आहे. प्रभागातील मतदारांची संख्या ७० हजारांपासून ते १ लाख ६० हजार इतकी आहे. त्यामुळे जवळपास लाखभर मतदारांपर्यंत पोचण्यासाठी अवघे १० दिवस उमेदवारांना मिळाल्याने त्यांची चांगलीच दमछाक झाली आहे. आज शेवटच्या दिवशी बहुतांश सर्व उमेदवार प्रभागात मोटर सायकल रॅली काढून प्रभाग पिंजून काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.