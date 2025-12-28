पुणे

Pune Municipal Election :उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी शेवटचे दोन दिवस; एनओसीसाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध!

Nomination Ford Deadline : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी केवळ दोन दिवस शिल्लक आहेत. एनओसीसाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध असून अंतिम मुदतीपूर्वी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
Last Two Days Left for Pune Municipal Election Nominations

Last Two Days Left for Pune Municipal Election Nominations

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांना विविध विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सोमवारी (ता. २९) जे इच्छुक अर्ज करतील त्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाईल. पण मंगळवारी (ता. ३०) अर्ज केलेल्यांना प्रमाणपत्र मिळेलच याची खात्री नाही असे महापालिकेतर्फे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, अर्ज भरण्यासाठी आज सर्वच क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये उमेदवारांची गर्दी होणार आहे.

Loading content, please wait...
election
political parties
pmc
Maharashtra Politics
pune muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com