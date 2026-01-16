Pune Mayor: कोण होणार पुण्याचा महापौर? 'ही' नावे आहेत आघाडीवर! कशी असेल भाजपची रणनीती?

Pune Municipal Corporation Election Results 2026: पुण्यात भाजपने दणदणीत विजय मिळवत १११ जागांवर आघाडी घेतली आहे. अंतिम निकाल हाती आल्यानंतर आकड्यांमध्ये थोडासा बदल होऊ शकतो. परंतु राष्ट्रवादीला दणका देत भाजपने पुण्यात वर्चस्व सिद्ध केलंय. दोन्ही राष्ट्रवादी मिळून पुण्यात त्यांना केवळ १७ जागा जिंकता आल्या आहेत..पुणे महानगरपालिकाभाजप- १११राष्ट्रवादी- १५राष्ट्रवादी श.प.- २शिवसेना- ०शिवसेना ठा.- १मनसे- ०काँग्रेस- १६.कोण होणार पुण्याचा महापौर?पुणे महापौर निवडीसाठी निवडणूक आयोगाकडून कार्यक्रम जाहीर केला जाईल. त्यापूर्वी आरक्षणाची सोडत होईल. त्यानंतर स्पष्टता येईल. महापौर पद नेमकं महिलेला सुटेल की पुरुषाला? कुठल्या प्रवर्गात ही जागा आरक्षित होईल, हे येत्या काळात कळेल. असं असलं तरी काही नावं मात्र सुरुवातीपासूनच चर्चेत आहेत. तसं सोयीचं आरक्षण सुटलं तर त्यांच्या नावांचा पक्षाला गांभीर्याने विचार करावा लागेल..'ही' नावं आहेत चर्चेगणेश बीडकर, राजेंद्र शिळमकर, धीरज घाटे या तीन नावांसह आणखी काही नावं महापौर पदाच्या चर्चेत आहेत. गणेश बिडकर यांच्या नावाने पुण्यात बॅनरबाजी झाली आहे. निकालआधीच त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी शहरात फ्लेक्स झळकावले.राजेंद्र शिळमकर हे मुरलीधर मोहोळ यांचे खंदे समर्थक मानले जातात. तर धीरज घाटे हे भाजपचे शहराध्यक्ष आहेत. त्यांना पालिकेत सदनाचा नेता म्हणूनही काम केलेलं आहे. त्यांचंही नाव चर्चेत आहे. शेवटी भाजप काय निर्णय घेतो, हे पाहाणंदेखील महत्त्वाचं आहे..दिग्दर्शकाचा हरवलेला सूर पुन्हा गवसला! कसा आहे केदार शिंदेंचा 'अगं अगं सुनबाई काय म्हणता सासूबाई?' वाचा रिव्ह्यू .कशी होती लढत?प्रभाग 24: कसबा गणपती-कमला नेहरू हॉस्पिटल-के.ई.एम. हॉस्पिटलभाजप: गणेश बीडकर, देवेंद्र वडके, कल्पना बहिरट, उज्ज्वला यादवशिवसेना-शिंदे गट: प्रणव धंगेकर, वैशाली सागर, प्रशांत मते, मेघना तारवडेराष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट): सुजाता शेट्टी, पूनम कोळोखे, प्रकाश फुलावरे, विरेंद्र किराडशिवसेना ठाकरे गट: राजेश मोरे, रंजना खडकेकाँग्रेस: नितीन परतानीप्रभाग 20: शंकर महाराज मठ- बिबवेवाडीभाजप: राजेंद्र शिळमकर, तनवी दिवेकर, मानसी देशपांडे, महेंद्र सुंदेचा मुथाराष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट): प्रीतम नागापुरे, अस्मिता शिंदे, रश्मी अमराळे, गौरव घुलेशिवसेना (शिंदे गट): बंडू जायभाय, प्रियंका शितोळे, रूपाली दारवटकर, नवनाथ निवंगुनेकाँग्रेस: रूपाली बिबवे.मुंबईचा कौल, सत्तासमीकरणांवर परिणाम... BMC निकालांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काय परिणाम होणार? .प्रभाग 27: नवी पेठ - पर्वतीभाजप: धीरज घाटे, अमर आवळे, स्मिता वस्ते, लता गौडाराष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट): धनंजय जाधव, दिपाली बारवकर, अक्षदा लांडगे, अशोक हरणावळराष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट): रवी भामरे, प्रेमराज गदादे, राकेश क्षीरसागरकाँग्रेस: नंदू वीर, पायल काळे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.