Pune Mayor: कोण होणार पुण्याचा महापौर? 'ही' नावे आहेत आघाडीवर! कशी असेल भाजपची रणनीती?

BJP Secures Massive Mandate in Pune PMC Election 2026; Race for the Next Mayor Begins: पुण्यामध्ये भाजपला चांगलंच यश मिळालं आहे. राष्ट्रवादीला धूळ चारत भाजपने बहुमत गाठलं असलं तरी महापौर कोण होणार, हा प्रश्न आहेच.
सकाळ डिजिटल टीम
Pune Municipal Corporation Election Results 2026: पुण्यात भाजपने दणदणीत विजय मिळवत १११ जागांवर आघाडी घेतली आहे. अंतिम निकाल हाती आल्यानंतर आकड्यांमध्ये थोडासा बदल होऊ शकतो. परंतु राष्ट्रवादीला दणका देत भाजपने पुण्यात वर्चस्व सिद्ध केलंय. दोन्ही राष्ट्रवादी मिळून पुण्यात त्यांना केवळ १७ जागा जिंकता आल्या आहेत.

