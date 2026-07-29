पुणे

Fire Brigade Officer Training: दीड वर्षांत पुणे महापालिकेच्या 39 अग्निशमन जवानांना अधिकारी प्रशिक्षण; राष्ट्रीय महाविद्यालयात विक्रमी निवड

पुणे महापालिकेच्या अग्निशमन दलाला नागपूर येथील राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालयात विक्रमी अधिकारी प्रशिक्षण; आधुनिक तंत्रज्ञान, नेतृत्व आणि आपत्ती व्यवस्थापनामुळे दलाची प्रतिसाद क्षमता अधिक सक्षम
Mumbai Fire Brigade

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ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुणे महापालिका अग्निशमन दलातील तब्बल ३९ जवानांची गेल्या दीड वर्षांत केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील नागपूर येथील राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालयात अधिकारी प्रशिक्षणासाठी निवड झाली आहे. यापैकी १९ जवानांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले असून, जुलै ते डिसेंबर २०२६ या सत्रासाठी आणखी २० जवान प्रशिक्षणासाठी रवाना झाले आहेत.

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