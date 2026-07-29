Fire Brigade Officer Training: दीड वर्षांत पुणे महापालिकेच्या 39 अग्निशमन जवानांना अधिकारी प्रशिक्षण; राष्ट्रीय महाविद्यालयात विक्रमी निवड

पुणे : पुणे महापालिका अग्निशमन दलातील तब्बल ३९ जवानांची गेल्या दीड वर्षांत केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील नागपूर येथील राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालयात अधिकारी प्रशिक्षणासाठी निवड झाली आहे. यापैकी १९ जवानांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले असून, जुलै ते डिसेंबर २०२६ या सत्रासाठी आणखी २० जवान प्रशिक्षणासाठी रवाना झाले आहेत..सब ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर आणि डिव्हिजनल ऑफिसर पदांसाठी हे प्रशिक्षण दिले जाते. देशभरातून मर्यादित जागांसाठी सेवाज्येष्ठता, शैक्षणिक पात्रता आणि इतर निकषांच्या आधारे निवड केली जाते. अशा परिस्थितीत पुणे महापालिका अग्निशमन दलाला विक्रमी संख्येने प्रशिक्षणाच्या संधी मिळाल्या आहेत..आग, पूर, इमारत दुर्घटना, रासायनिक अपघात आणि अन्य आपत्कालीन परिस्थितींना प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी आधुनिक अग्निशमन तंत्रज्ञान, बचावकार्य, नेतृत्व आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण या अभ्यासक्रमातून दिले जाते. त्यामुळे विभागाची कार्यक्षमता आणि आपत्कालीन प्रतिसाद क्षमता अधिक बळकट होणार आहे..मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र पोटफोडे यांच्या पाठपुराव्यामुळे ही प्रक्रिया गतीमान झाली. महापौर आणि महापालिका आयुक्त यांच्या पाठबळामुळे अधिकारी प्रशिक्षणासाठी विक्रमी संख्येने जागा उपलब्ध झाल्या असून, हा टप्पा पुणे महापालिका अग्निशमन दलाच्या गुणवत्तावृद्धी आणि आधुनिकीकरणासाठी महत्त्वाचा ठरेल, असा विश्वास पोटफोडे यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.