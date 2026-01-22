Pune News : पुण्यात अनधिकृत फ्लेक्सवर कारवाईसाठी महापालिकेचे स्वतंत्र पथक

पुणे : शहरातील अनधिकृत प्लेक्स आणि बॅनर्सवर कारवाई तीव्र करण्यासाठी महापालिकेने १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पथक नियुक्त केले जाणार आहे. नवीन आर्थिक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दिली..पुण्यात अनधिकृत फ्लेक्सबाजीचा भस्मासुर झाला आहे. शहराचे विद्रूपीकरण होत असल्याने नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. भाजपने तर जाहीरनाम्यातच पुणे फ्लेक्समुक्त व अतिक्रमणमुक्त करू असे आश्वासन दिले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनधिकृत फ्लेक्स लावू नयेत असे आदेश पक्षाच्या नेत्यांना दिले आहेत, तरीही राजकीय शुभेच्छांच्या फ्केक्सबाजीचे पेव फुटलेले आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी तर फ्लेक्स लावणाऱ्यांना महापालिकेत पद देण्यापासून दूर ठेवले जाईल असा इशारा दिला आहे. तरीही शहरात चौक, प्रमुख रस्ते, उड्डाणपूल, प्रवेशद्वार आणि सार्वजनिक ठिकाणी नगरसेवकांचे वाढदिवस, अभिनंदन, निवडणूक विजय किंवा विविध कार्यक्रमांच्या शुभेच्छांचे फ्लेक्स कायम आहेत..Latest Marathi News Update : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....शहरात सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या ग्रँड सायकल स्पर्धेचा महत्त्वाचा टप्पा शुक्रवारी पार पडणार असून, या पार्श्वभूमीवर स्पर्धा मार्गावरील सर्व अडथळे तत्काळ हटवण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाने दिले आहेत. स्पर्धा सुरळीत, सुरक्षित आणि आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार पार पडावी, यासाठी स्पर्धेच्या मार्गावर लावलेले सर्व प्लेक्स, बॅनर्स आणि जाहिराती काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..पृथ्वीराज बी. पी. म्हणाले, ‘‘शहरात फ्लेक्स काढण्याची कारवाई सुरु आहे. पण सध्या क्षेत्रीय कार्यालयात यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नाही, त्यामुळे अर्थसंकल्पात फ्लेक्स काढण्यासाठी १५ क्षेत्रीय कार्यालयात २ ते ३ कर्मचारी नियुक्त करणे, गाडीची व्यवस्था करणे यासाठी तरतूद उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे शहरात नियमीत कारवाई होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.