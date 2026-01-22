पुणे

Pune News : पुण्यात अनधिकृत फ्लेक्सवर कारवाईसाठी महापालिकेचे स्वतंत्र पथक

Pune municipal cleanup : पुण्यात अनधिकृत फ्लेक्स आणि बॅनर्सवर कारवाईसाठी महापालिकेने १५ क्षेत्रीय कार्यालयात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची टीम नियुक्त केली; स्पर्धा मार्ग व सार्वजनिक ठिकाणे फ्लेक्समुक्त करण्यासाठी तयारी सुरू.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहरातील अनधिकृत प्लेक्स आणि बॅनर्सवर कारवाई तीव्र करण्यासाठी महापालिकेने १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पथक नियुक्त केले जाणार आहे. नवीन आर्थिक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दिली.

