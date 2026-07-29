Pune Civic Tender Row: पुणे महापालिकेच्या झाडणकाम निविदेवर अडीच तास खडाजंगी; नगरसेवकांच्या प्रश्नांवर ‘झाडू’, नाराज सदस्यांचा सभात्याग

पुणे : महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन व रस्ते झाडणकामाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निविदेवर बुधवारी (ता.२८) सर्वसाधारण सभेत तब्बल अडीच तास खडाजंगी झाली. बदललेल्या झाडणकाम धोरणावर प्रशासनाने दिलेला खुलासा नगरसेवकांना असमाधानकारक वाटल्याने प्रश्नांची सरबत्ती सुरू झाली. मात्र, लेखी प्रश्न सादर करण्याच्या सूचनेनंतर नगरसेवकांच्या प्रश्नांवरच जणू ‘झाडू’ फिरवल्याची भावना व्यक्त करत काही सदस्यांनी नाराजीने सभात्याग केला..भाजपचे नगरसेवक हरिदास चरवड, सचिन मोरे आदींनी निविदा प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता व भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला. दक्षता समितीने आक्षेप नोंदवूनही नियम धाब्यावर बसवून कंत्राटदाराच्या फायद्याचे निर्णय घेतल्याचा दावा त्यांनी केला. नियमानुसार ६ टक्के असलेले सर्व्हिस चार्जेस १० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आल्याने महापालिकेवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडत असल्याचे त्यांनी सांगितले..रस्त्यांच्या लांबीच्या गणनेत मोठी तफावत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. शहरात आधीपासून यांत्रिक झाडणकाम होत असलेल्या रस्त्यांवरील मनुष्यबळ कमी न करता कंत्राटदाराला सुमारे १ कोटी ६० लाख रुपयांचा अतिरिक्त लाभ देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. नवीन अटींनुसार डीएसआय व एएसआय यांचे नियंत्रणाचे अधिकार कमी करून कामगारांच्या हजेरीचे अधिकार कंत्राटदाराकडेच दिल्याने गैरव्यवहाराला वाव मिळेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. समाविष्ट गावांतील कामगारांवर अन्याय झाल्याचाही आरोप करण्यात आला..यावर अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी शहराच्या स्वच्छतेसाठी मनुष्यबळ वाढविणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. झाडणकाम करणारे कर्मचारी विविध विभागांत कार्यरत असल्याने स्वच्छतेवर परिणाम होत होता. कंत्राटदाराला दरवाढ देण्यात आलेली नसून केवळ मनुष्यबळ वाढविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..२० नगरसेवकांच्या भाषणावर मारली काटदरम्यान, निविदा प्रक्रियेला किमान एक महिना स्थगिती देऊन संबंधित एजन्सीकडून सविस्तर सादरीकरण घ्यावे आणि संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी सभागृहात करण्यात आली. पण मागणी अमान्य करण्यात आली. दरम्यान, या विषयावर जवळपास ४५ नगरसेवक बोलणार होते. पण यात खूप वेळ जात असल्याने २० नगरसेवकांना बोलू न देता थेट पक्षनेत्यांची भाषणे सुरू झाली. याबद्दलही खदखद निर्माण झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.