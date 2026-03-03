Iran-Israel conflict: इराण-इस्रायल संघर्षात पुणेकर संकटात? सुरक्षित परतीसाठी महापालिकेची तातडीची हालचाल

पुणे : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू असलेल्या इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळे परदेशात अडकलेल्या पुणेकरांना सुरक्षितपणे मायदेशी परत आणण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने विशेष योजना आखली आहे. या गंभीर परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून तात्काळ पावले उचलण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. या अंतर्गत, एक विशेष मदत कक्ष आणि नागरिकांची माहिती संकलित करण्यासाठी डेटा बँक सुरू करण्यात येत आहे. या उपाययोजनांमुळे अडकलेल्या व्यक्तींना आवश्यक सहाय्य मिळवणे शक्य होईल आणि त्यांच्या नातेवाईकांना दिलासा मिळेल..२४ तास कार्यरत राहणारा हेल्पलाइन कक्षया योजनेच्या केंद्रस्थानी आहे २४ तास कार्यरत राहणारा हेल्पलाइन कक्ष. महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात स्वतंत्र विभाग उभारून हा कक्ष सुरू करण्यात येत असून, त्यासाठी एक विशेष हेल्पलाइन क्रमांक लवकरच जाहीर केला जाईल. या क्रमांकावर नागरिक किंवा त्यांचे कुटुंबीय कधीही संपर्क साधू शकतील आणि अडकलेल्या व्यक्तींबाबत माहिती देऊ शकतील. या कक्षाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, युद्धग्रस्त क्षेत्रातील पुणेकरांना तातडीने मदत पोहोचवणे आणि त्यांच्या सुरक्षित परतण्यासाठी आवश्यक समन्वय साधणे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून या कक्षातून केंद्र सरकार, परराष्ट्र मंत्रालय आणि संबंधित दूतावासांशी संपर्क साधला जाईल, जेणेकरून बचावकार्य वेगाने पार पडेल..Pune: सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांवर ‘सेन्सर’; शंभरपेक्षा जास्त सदनिका असलेल्या सोसायट्यांतील जलप्रदूषण रोखण्यासाठी निर्णय.डेटा बँक विकसितदुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, युद्ध प्रभावित भागात अडकलेल्या पुणेकर पर्यटक आणि रहिवाशांची अधिकृत यादी तयार करण्यासाठी डेटा बँक विकसित केली जात आहे. या डेटा बँकमध्ये अडकलेल्या व्यक्तींची सर्व तपशीलवार माहिती संकलित केली जाईल, ज्यामुळे मदतकार्यात अचूकता येईल. या प्रक्रियेसाठी महापालिका नातेवाईकांकडून विशिष्ट माहिती गोळा करत आहे. त्यात समाविष्ट आहे अडकलेल्या व्यक्तीचे पूर्ण नाव, परदेशातील त्यांचा सध्याचा निवास पत्ता किंवा हॉटेलचा पत्ता, पासपोर्ट क्रमांक आणि तेथील स्थानिक संपर्क क्रमांक. ही माहिती हेल्पलाइन कक्षाद्वारे किंवा महापालिकेच्या अधिकृत वेबसाइटवर सादर करण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. या डेटा बँकच्या माध्यमातून अडकलेल्या नागरिकांची संख्या, त्यांची स्थिती आणि आवश्यक मदतीचा प्रकार निश्चित केला जाईल, ज्यामुळे बचाव मोहिमा अधिक प्रभावी होतील..उपाययोजनांचा मुख्य हेतूया उपाययोजनांचा मुख्य हेतू आहे, युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर उद्भवलेल्या संकटात पुणेकरांना एकटे सोडू नये. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही योजना केवळ तातडीची मदत पुरवण्यासाठीच नाही, तर भविष्यातील अशा संकटांसाठी तयारी म्हणूनही कार्य करेल. नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे की, जर त्यांचे कोणतेही नातेवाईक किंवा मित्र इराण-इस्रायल संघर्ष प्रभावित क्षेत्रात असतील, तर त्यांनी तातडीने हेल्पलाइनशी संपर्क साधावा आणि आवश्यक तपशील पुरवावेत. अशा प्रकारे, सामूहिक प्रयत्नांद्वारे सर्वांना सुरक्षित आणणे शक्य होईल..Pune Metro: पुणे मेट्रोचा मोठा निर्णय! बंद असलेले गेट्स आता पूर्वीसारखे उघडणार नाहीत; मंगळवारी वेळेत बदल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.