Iran-Israel conflict: इराण-इस्रायल संघर्षात पुणेकर संकटात? सुरक्षित परतीसाठी महापालिकेची तातडीची हालचाल

pune municipal corporation launches helpline to assist citizens stuck in Iran-Israel conflict.इराण-इस्रायल संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर परदेशात अडकलेल्या पुणेकरांना सुरक्षित मायदेशी परत आणण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेची तातडीची पावले
Pune Launches Helpline to Help Citizens Stuck in Iran–Israel Conflict

Pune Launches Helpline to Help Citizens Stuck in Iran–Israel Conflict

Sandip Kapde
पुणे : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू असलेल्या इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळे परदेशात अडकलेल्या पुणेकरांना सुरक्षितपणे मायदेशी परत आणण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने विशेष योजना आखली आहे. या गंभीर परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून तात्काळ पावले उचलण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. या अंतर्गत, एक विशेष मदत कक्ष आणि नागरिकांची माहिती संकलित करण्यासाठी डेटा बँक सुरू करण्यात येत आहे. या उपाययोजनांमुळे अडकलेल्या व्यक्तींना आवश्यक सहाय्य मिळवणे शक्य होईल आणि त्यांच्या नातेवाईकांना दिलासा मिळेल.

