Pune Heatwave Alert : पुणेकरांनो सावधान! वाढत्या तापमानामुळे उष्माघाताचा धोका; महापालिकेने दिल्या महत्त्वाच्या सूचना, घराबाहेर पडण्यापूर्वी वाचा

पुणे शहरात सध्या तापमानात सातत्याने वाढ होत असल्याने उष्णतेच्या लाटेची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी स्वतःच्या आणि कुटुंबीयांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. उष्माघात टाळण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने स्पष्ट मार्गदर्शन जारी केले आहे. यात काय करावे आणि काय टाळावे याबाबत सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत. महापालिकेच्या आवाहनानुसार, दारू, चहा, कॉफी किंवा जास्त साखर असलेली पेये पूर्णपणे टाळावीत, कारण ही पेये शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी करतात आणि उष्माघाताचा धोका वाढवतात..काय करावे?नागरिकांनी प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे ते म्हणजे शरीरात पुरेसे पाणी टिकवणे. तहान लागली नसली तरीही प्रत्येक अर्ध्या तासाने पाणी पिण्याची सवय लावा. उन्हात काम करताना ओल्या कपड्याने डोके, मान आणि चेहरा झाकून ठेवा. यामुळे सूर्याच्या थेट किरणांपासून संरक्षण मिळेल. आहारात पाण्याचे प्रमाण जास्त असलेल्या फळांचा आणि भाज्यांचा समावेश करणे अत्यावश्यक आहे. टरबूज, खरबूज, संत्री, द्राक्षे, अननस, काकडी तसेच स्थानिक उपलब्ध पाणीदार फळे आणि भाज्या नियमित खा. याशिवाय घरी थंड वातावरण राखण्यासाठी दिवसा खिडक्यांवर जाड पडदे लावा, रात्री खिडक्या उघड्या ठेवा आणि पंखे किंवा ओल्या कपड्यांचा वापर करा..बाहेर पडताना हलके, पातळ आणि सुती कपडे घाला. डोक्यावर छत्री किंवा टोपी आणि डोळ्यांना गॉगल वापरणे फायद्याचे ठरेल. तसेच ओआरएस, घरगुती लस्सी, कोशिंबीर, कैरीचे पन्हे, लिंबू-पाणी किंवा ताक यांसारख्या पेयांचा नियमित वापर करा. ही पेये शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्सचे संतुलन राखण्यास मदत करतात..काय करु नये?दुसरीकडे, काही गोष्टी पूर्णपणे टाळणे गरजेचे आहे. उन्हाच्या काळात दुपारी बारापासून तीन वाजेपर्यंत घराबाहेर पडू नका. छतावर किंवा वरच्या मजल्यावर जाणे टाळा. अतिश्रमाची कामे, विशेषतः उन्हात शारीरिक कष्ट करणे धोकादायक ठरू शकते. उच्च प्रथिनयुक्त किंवा शिळे अन्न खाणे टाळा. गडद रंगाचे, घट्ट किंवा जाड कपडे घालू नका. बाहेर जाताना अनवाणी फिरणे टाळा; नेहमी चप्पल किंवा शूज वापरा. तसेच उन्हाच्या काळात बंद खोलीत स्वयंपाक करणे टाळणे उत्तम..महापालिकेने पशुपक्ष्यांच्या संरक्षणाबाबतही सूचना दिल्या आहेत. गुरांना छावणीत ठेवा, त्यांना हिरवा चारा आणि पुरेसे पाणी उपलब्ध करून द्या. कामाच्या ठिकाणी थंड पाण्याची सोय करणेही आवश्यक आहे.या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन केल्यास उष्माघातापासून बचाव होईल आणि आरोग्य सुरक्षित राहील. पुणे महानगरपालिकेने केलेल्या या आवाहनाचे सर्व नागरिकांनी स्वागत करून तातडीने अमलात आणावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.